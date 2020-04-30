MDTO üyeleri Nefes Kredisi ile ilgili bilgilendirildi

30 Nisan 2020

MERSİN- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) girişimleri ile koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ’lere finansal destek sağlanması için hayata geçirilen Nefes Kredisi, düzenlenen toplantıda Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerine anlatıldı. Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman’ın da katıldığı toplantıda kredinin ayrıntıları Mersinli Deniz Tacirlerine anlatıldı. KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak üzere hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, söz konusu projenin Covid-19 pandemisinden en ağır şekilde etkilenen KOBİ’lerin finansmana erişimini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

“Pandemi sürecini el birliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır”

İşletmelerin finansman ihtiyacına destek olabilmek ve salgının ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutabilmek üzere Nefes Kredisi’nin önemli bir misyonu olacağını kaydeden Cihat Lokmanoğlui projenin KOBİ’lerin finansal açıdan hassas olduğu bir dönemde devreye alınmasının da yaşanacak kayıpları en aza indireceğini belirtti. Başkan Lokmanoğlu, “TOBB başta olmak üzere bu sürece destek veren tüm oda ve borsalarımız ile projede katılımcı banka olarak yer alan Denizbank’a KOBİ’lerimizin yanında oldukları için teşekkür ederiz. Bölgemizin dış ticaretini omuzlayan, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan deniz taciri üyelerimizle bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır” dedi.

“İhtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız”

Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ise “Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ’lerimiz koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. 3 milyar TL tutarındaki krediyi ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan firmalar başvurabilecek

Mersin’de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere destek sağlamak üzere devreye alınan Nefes Kredisi’ne MDTO üyelerinden cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan firmalar başvurabilecek. Kredi 2020 yılı faiz ve anapara ödemesiz, 2021 yılı ocak ayından başlamak üzere 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, yıllık yüzde 7,5 brüt faiz oranı ile kullanılabilecek. Cirosu 3 milyon TL ve altında olan MDTO üyeleri azami 50 bin, cirosu 3 milyon ile 25 milyon TL (dahil) arasında olan MDTO üyeleri azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Banka, KGF’ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyon dışında üyelerden herhangi bir masraf talep etmeyecek. KGF teminat oranı yüzde 80 olacak.

Kredi başvuruları, Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan ya da TOBB’un dijitial sistemlerinden alınacak “TOBB nefes kredisi içindir” ibareli Faaliyet Belgesi ile yapılacak. Banka, bu belge olmadan talep kabul edemeyecek. Kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma, protokol imzalanan bankalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı destekle KGF’ye ait olacak. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecek ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulundurmaması durumunda, müşterinin talebi üzerine maddi teminat istenebilecek.