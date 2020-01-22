Medicabil, 2 yıl içinde vakıf üniversitesi kurmayı planlıyor

22 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Medicabil Hastanesi, iki yıl içinde vakıf üniversitesi kuracak. Son 10 yılda dünyanın farklı ülkelerinden birçok farklı branşta 140’tan fazla hekime eğitim verdiklerini belirten Medicabil Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Bilgen, dünyaca ünlü New York Ranawat Ortopedi Merkezi ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını hatırlattı. Hastane bünyesinde Unilateral Biportal Omurga Endoskopisi Derneği’ni de kurduklarını kaydeden Bilgen, İtalyan LIMA tarafından da mükemmelliyet merkezi ilan edildiklerini ifade etti. Bilgen, eğitim hastanesi misyonuyla sürdürülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının birkaç yıl içinde vakıf üniversitesi çatısı altında toplanmasını arzu ettiklerini söyledi. Hastaların iyileşme sürecini evlerinde sürdürmeleri için son yıllarda ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde uygulanmaya başlanan erken taburculuk sistemini hayata geçirdiklerini anlatan Ömer Faruk Bilgen, böylece sağlık ve hasta ekonomisine katkı sağladıklarını aktardı. Bursa’nın sağlık turizmi yönünden önemine de işaret eden Bilgen, ağırlıklı olarak Irak, Libya, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerden gelen hastalara hizmet verdiklerini, Bursa’nın organize olması halinde sağlık turizminden daha fazla pay alacağını dile getirdi.

Ömer Faruk Bilgen, Nilüfer ve Yıldırım’daki hastaneleri ve Evde Bakım Merkezi ile 88’i hekim olmak üzere 503 çalışanla hizmet verdiklerini, yatak kapasitelerinin ise 103 olduğunu söyledi. Bilgen, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlaştıklarını, son 10 yılda 1 milyon 502 bin ayakta hastaya hizmet verdiklerini, 76 bin ameliyat gerçekleştirdiklerini bildirdi.