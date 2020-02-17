MEGİP kapsamında 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak

17 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO

İstihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında firmaların eğitim talepleri alınmaya devam ediliyor.



MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısı TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda mobilya sektöründen iki ayrı meslek dalında 50 kişilik eleman isteği için gerekli eğitim programlarının açılması kararı alındı.



MEGİP NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRMEK İÇİN FIRSATLAR SUNUYOR



MEGİP kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor.



İşverenler çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.

100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

Teorik eğitimler oda-borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek olup, bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25'i geçemeyecektir.



Toplam mesleki eğitimi dörtte birlik süresinin bitiminde, eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50'si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.



Eğitim programlarına katılan kursiyerler bu dönem için günlük 77.70 TL cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır.



Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Bu proje ile işverenlere ilave istihdam için devlet teşviklerinden yararlanma imkânı getirildiği de belirtildi.

