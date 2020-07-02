MEGİP’le Trabzon’da nitelikli eleman yetiştirilecek

02 Temmuz 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

İstihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında firmaların eğitim talepleri alınmaya devam ediliyor.

MEGİP İl Çalışma Grubu aylık toplantısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeytin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda mobilya sektöründen iki firmanın rattan örücü mesleği dalında toplam 70 kişilik eleman ihtiyacının karşılanması için gerekli eğitim programlarının açılması kararı alındı.

MEGİP kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor.

Bir meslekte en az 5 kişilik talepler değerlendirilecek

MEGİP'in nitelikli eleman yetiştirmek için fırsatlar sunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “İşverenler çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecek. 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacak. Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecek. Teorik eğitimler oda-borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek olup, bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25'i geçemeyecek. Toplam mesleki eğitimi dörtte birlik süresinin bitiminde, eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50'si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.

Eğitim programlarına katılan kursiyerlerin bu dönem için günlük 77.70 TL ücret alacağı kaydedilen açıklamada, “Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak” bilgisi verildi. Bu proje ile işverenlere ilave istihdam için devlet teşviklerinden yararlanma imkânı getirildiği de belirtildi.