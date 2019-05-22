“Mekansal planlama Marmara Havzası’na güç katacak”

22 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Burkay, Bursalı medya mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Burkay, BTSO’ya yeni bir vizyon kazandırarak başlatılan değişim ve dönüşüm sürecinde 6 yılı aşkın bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasına fırsat oluşturacak bir mekansal planlamanın bu dönemde gerçekleştirilmesini beklediklerini dile getiren Başkan Burkay, “11 bin kilometrekarelik yüzölçümümüz içerisinde binde 8 gibi sınırlı bir paya sahip olan sanayimizin kent ekonomisine yüzde 46 gibi yüksek katkısı, odak noktamızı da işaret etmektedir. Dünya ortalaması yüzde 2.5. Yaklaşık 2 trilyon dolar ihracatı olan Almanya’da bu oran yüzde 3.5. Güney Marmara Havzası’ndaki mekansal planlama, orta yüksek ve ileri teknolojili üretime dönük bütünleşik teşviklerle Bursamızı ölçek ekonomisine taşıyarak çok daha güçlü bir geleceğe ulaştıracaktır. Marmara Havzası, özel bir planlamayla Türkiyemizin daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmasında çok daha güçlü bir role sahip olacaktır” şeklinde konuştu.

Sanayi atılımının startı verildi

Bursa’da firmaların üretim ve istihdamdaki yetkinliğini artırmanın yanı sıra Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşmasını sağlayacak sanayi atılımının da startını verdiklerini dile getiren Başkan Burkay, başta TEKNOSAB olmak üzere kente kazandırılan Model Fabrika, GUHEM ve mükemmeliyet merkezlerinin yanı sıra hazırlıkları süren KOBİ OSB projesi ile de güçlü bir geleceğin temellerini oluşturulduğunu ifade etti. İbrahim Burkay, “Türkiye ekonomisini sırtlayan bir kent olan Bursa’da asırlar öncesinden günümüze uzanan ticaret kültüründe de önemli bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor” diye konuştu.

“Firmalarımıza rehberlik ediyoruz”

Tüm zorluklara rağmen Bursa’nın 2018 yılını yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat ve 216 milyar TL’lik rekor işlem hacmiyle kapattığını ifade eden Başkan Burkay, “Odamız üyelerimizin destekleriyle tüm Türkiye tarafından takip edilen örnek bir kurum haline geldi. Türkiye’de tüm kentlerde artık Bursa vizyonuyla güçlü bir kalkınma hedefleniyor. Haftada en az bir oda ve borsamız projelerimizi yakından incelemek, bilgi ve deneyimlerimizden faydalanmak üzere Odamızı ziyaret ediyor. Birçok odamızla stratejik işbirlikleri imzaladık. BTSO olarak üretimde katma değeri artırmak ve büyüme yolculuklarında firmalarımıza rehberlik yapmaya devam edeceğiz. Bursa, Odamızın liderliğinde Türkiyemizin yeni hedeflerinde de en önemli aktör olmayı sürdürecektir. Ülkemizin ihracat kenti Bursa’mızın dış ticarette yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz. İş dünyası olarak ülkemiz ve kentimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.