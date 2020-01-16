Melek Yatırımcılar, girişimciler ile Erciyes'te buluştu

16 Ocak 2020

HİLAL SÖNMEZ

Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi”nde daralan ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları yapıldı. Türkiye genelinden ve Kayseri'den bir araya gelen yatırımcılar, girişimciler ile buluştu. Programa katılan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Şimşek, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İlkokuldan lise düzeyine kadar öğrencilerde girişimcilik kültürünü oluşturmak için okullarda sanal şirketler kurulmasını istediklerini söyleyen Şimşek, “Diğer taraftan geleneksel sermayenin yeni ekonomi unsurlarına entegrasyonu çok önemli. Bu kapsamda melek yatırım ağları, girişim fonları gibi yapılar çok önemli. 2020 yılında Anadolu'da üç yeni melek yatırım ağının kurulmasını destekleyeceğiz. Türkiye'de yazılım kültürünün ve yazılımcıların sayısının artması gerekiyor. Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda yazılımcı sayımızın yetersiz olduğunu görüyoruz. Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde sayıları bir milyona yaklaşan yazılımcılar var. Türkiye'de ise tespit edilen 123 bin yazılımcı olduğu biliniyor. Yazılımcı sayımızı üst seviyelere çıkarmak adına bir açık kaynak platformu kuruyoruz. Başlangıcı İstanbul'da yapıyoruz. Bilişim Vadisi'nde ve İstanbul'un farklı bölgelerinde yazılımcı geliştirmek üzere yazılım okulları kurmayı hedefliyoruz. Bu yapın ilerleyen dönemlerde Anadolu’ya yayılmasını da ayrıca hedefliyoruz. Uluslararası İstanbul Girişimcilik Merkezi stratejimizi de önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlamaya çalışacağız” dedi.

ERBAN'da şu anda 27 melek yatırımcı var

Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) hakkında bilgiler paylaşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Türkiye'nin 14. ve Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan ERBAN, teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlıyor. ERBAN bir yandan bilgi, deneyim ve sermaye sahibi kişilere lisans alarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da finans desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışıyor. Erciyes Melek Yatırım Ağı'nda bugün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı lisansı verilen 27 melek yatırımcı var. Sırada bekleyen 22 yatırımcının da melek yatırımcı lisansları alınarak ekosistem desteklenmeye devam edecek. Erciyes Melek Yatırım Ağı'nda 2019 yılında toplam 6 ileri teknoloji geliştiren şirkete yatırım gerçekleştirildi” dedi. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise geleneksel girişimcilik fikirlerini desteklemek yerine, milli sermayeyi daha etkin kullanmak açısından teknoloji tabanlı iş fikirlerinin desteklenmesinin daha önemli olduğunu dile getirdi.