Merkez Bankası Başkanı Uysal, Bursa iş dünyasıyla buluşuyor

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO, T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı Bursa iş dünyası ile buluşturuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın konuğu olacak Murat Uysal, toplantının ardından ise BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak son 7 yılda Cumhurbaşkanlığı, Bakan ve milletvekili düzeyinde 100’ü aşkın istişare toplantısına imza attıklarını söyledi. BTSO üyelerinden aldıkları güç ve ortak akıl vizyonuyla Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, “ BTSO Şubat Ayı Meclis Toplantımızda T.C. Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Uysal’ı meclisimizle buluşturacağız. 25 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek meclis toplantısının yanı sıra BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelecek Merkez Bankası Başkanımızla iş dünyamızın talep ve önerilerini paylaşacağız” dedi.