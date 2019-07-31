“Merkez Bankası’nın faiz indiriminden ümitliyiz”

31 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BTSO’nun Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yatırım, üretim ve istihdam konusunda reel sektörü destekleyen adımların önemine vurgu yaptı. İsmail Kuş, “Bu noktada Merkez Bankası’nın faiz indirimini de destekliyoruz. Faizlerdeki düşüşle birlikte enflasyonda da belirlenen hedeflerin yakalanacaktır. Ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımı ve dünya ticaretinde yaşanan pozitif gelişmelerin de etkisiyle ülke ekonomimizde yeniden hareketlenme yaşanacaktır” dedi. İsmail Kuş, döviz kurlarında yaşanan düşüşe de dikkat çekerek, “Döviz kurlarının öngörülebilir bir seyir izlemesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

BTSO liderliğinde ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin 4’üncüsünün 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan İsmail Kuş, projenin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı ile kent ekonomisine yine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.