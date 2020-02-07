Mermercilerden köye dönüş projesi

07 Şubat 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Mermerciler, “Öğrenciler Sanatla Buluşuyor” projesi kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi’ndeki köy okulunun binalarının içi ve dışı ile okul bahçesinin onarımı ile Atatürk büstünü yenileme çalışmalarını yürüttü. Öte yandan, öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için koşullar iyileştirilerek, gelecek nesillerin hayatlarına bu günden dokundu.

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, bu projesi ilk olarak Mustafakemalpaşa ilçesinden başlattıklarını; ancak yıl içinde Orhaneli’deki köy okullarının kullanımına açmak üzere bir laboratuvar yatırımı gerçekleştireceklerinin bilgisini verdi. “Amacımız köyleri yaşatmak ve kalkındırmak, köyleri yeniden cazibe merkezi yapmak” diyen Erol Efendioğlu, “Öğrenciler yarıyıl tatilindeyken okullarını yeniledik. Onlar için büyük sürpriz oldu. Bu projeyi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Her yıl Bursa’nın dağ köylerine ulaşıp, okulları yenileyeceğiz. Bu proje MADSİAD’ın misyonu olacak” diye konuştu. Erol Efendioğlu, proje ile farkındalık yaratmak istediklerini ve ilgili stk ve kamu kuruluşlarının bir araya gelerek tüm illerde bu projenin başlamasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Ovaazatlı İlk ve Orta Okulu Müdürü Cengiz Çarkacı da tüm dernek üyelerine destekleri için teşekkür etti.