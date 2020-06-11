Mersin Akdeniz’de kentsel dönüşüm başladı

11 Haziran 2020

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mersin’in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde yer alan 142 dönümlük eski Ataş Yerleşkesi üzerinde yapımına başlanan ve 400 günde tamamlanması planlanan kentsel dönüşüm projesinde 20 bloktan oluşan 416 konutluk ilk etap inşaat çalışmaları başladı. İnşaatın ikinci etabında da 268 konutun daha inşa edilerek toplam konut sayısının 684’e çıkarılacağını belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ihtiyaç halinde 3’üncü etapta 116 konut daha inşa ederek toplam konut sayısını 800’e çıkarabileceklerini ifade etti.

Projede 13 dönümlük yeşil alan da kurulacak

Projeye katılım başvurularını sadece Akdeniz ilçesinde ikamet eden vatandaşlardan alacaklarını açıklayan Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak öncelikli amacımız, yıllardır bu mahallelerimizde yaşayan, ancak kent yaşamının sağladığı avantajlardan mahrum kalan insanlarımızın yaşam konforunu yükseltmek, kent yaşamına yakışır standartlarda ihtiyaçlarını karşılamak. Burada, çocuklar için 13 dönümlük park ve oyun alanları ile spor sahası ve fitness aletleri de yer alacak. Proje ile 36 adet dükkan, 1 adet ticaret merkezi ile bir de cami inşa edilecek. Her bloğun kendine ait otoparkı olacak” dedi.

“Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde de çalışmalar başlayacak”

Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Gültak, “Yakın tarihte Barış ve Bahçe mahallelerimizde de 400’den fazla konutun yer alacağı kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Yakın tarihte bu 2 mahallemizde de fiili olarak çalışmalara başlayacağız. Ayrıca riskli alan ilan edilen Turgut Reis mahallemiz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısa vadede ele alınacak. Bu mahallemizin projeleri hazır” diye konuştu.