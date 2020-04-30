Mersin Büyükşehir, 95 bin gıda kolisi daha dağıtacak

30 Nisan 2020

MERSİN- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak adına hedeflediği 165 bin gıda kolisi dağıtım çalışmalarında 13 ilçede 70 bin yurttaşa gıda kolileri ulaştırıldı. Kriz Merkezi’ne ulaşan taleplerin yüzde 40’ına karşılık verdiklerini kalan yüzde 60’lık kesimin talebini karşılamak için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Temin ve dağıtım noktalarında hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yüzde 60’lık kesim, kayıtlarını yaptırmış olan vatandaşlarımız. Dağıtımı 13 ilçenin tamamında aynı anda olacak şekilde planlıyoruz” dedi.

65 yaş üstü 8 bin kişiye günlük sıcak yemek ulaştırılıyor

Salgından önce aralarında 65 yaş üstü yaş almışların da bulunduğu 770 kişiye sağladıkları günlük sıcak yemek hizmetinin salgın döneminde 8 bin kişiye ulaştığını belirten Serdal Gökayaz, “Biz, salgının Türkiye’de de görüldüğü ilk andan, özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağının geldiği ilk andan itibaren Aşhanemiz’deki yemek hizmetini, bu vatandaşlarımıza ulaştırmak için bir çalışma yürüttük. Şu anda sayı 8 bine dayanmış durumda. Mersin’deki Aşhanemiz’e ek olarak Tarsus’ta da bir Aşhanemiz’i hizmete sunmuş bulunmaktayız” diye konuştu.

Bebekli ailelere 2 bin 200 bebek paketi dağıtıldı

Bebek sahibi ailelere pandemi sürecinde sosyal destek sağlamak amacıyla “El Bebek Gül Bebek” projelerinin de sürdüğünü kaydeden Gökayaz, şu ana kadar 7 binin üstünde başvuru aldıklarını ve başvuruların 2 bin 200’ünün karşılandığını kaydetti. Pandemi döneminde ihtiyaç olarak ortaya çıkan en temel ürünlerin başında bebek mamalarının geldiğini belirten Gökayaz, Şunları söyledi: “6-12 ay arasındaki bebekler için bebek maması, şampuan, ıslak mendil, bebek bezi ve sabunun içinde bulunduğu bebek paketleri hazırladık. Yaklaşık 7 binin üzerinde bir talep söz konusu. Şu anda bu talebin 2 bin 200 civarını karşıladık. Kalan talepleri de hızlı bir şekilde karşılamak için çalışıyoruz” şekline konuştu.