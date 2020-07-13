Mersin Büyükşehir, altyapı yatırımları için kaynak arayışında

13 Temmuz 2020

MERSİN-DÜNYA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Erdemli, Aydıncık, Toroslar ilçelerinde hayata geçireceği altyapı yatırımları için kaynak arıyor. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, konuyla ilgili olarak Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç ile birlikte İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret etti. Alt Hibe Anlaşması ile ihale hazırlık aşamasında olan altyapı projeleri için gerekli finansal kaynağın konuşulduğu ziyarette ayrıca Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri için inşa edilecek Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili de 7 yıl ödemesiz ve toplam 25 yıl vadeli Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kredisi desteği sağlanacağı öğrenildi.

Mezitli’de 586 kilometrelik içme suyu şebekesi kurulacak

İller Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) ortaklaşa yürüttüğü, Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Mezitli İçmesuyu Projesi için de 17.1 milyon Euro’luk hibe alınacak. Proje ile Tece, Davultepe, Kuyuluk ve Mezitli merkez mahallelerine yönelik 48 kilometre isale, 586 kilometre şebeke ve toplamda 15 adet içme suyu deposu inşaatı planlanıyor. Bu proje için de ihale süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Söz konusu projenin Alt Hibe Anlaşması ile ihale dökümanlarının hazırlık aşamasında olduğu bildirildi.

Yine FRIT II hibe fonuna ek başvuru ile programa alınan projelerden olan günlük 20 bin metreküp kapasiteli ve 35 kilometrelik Erdemli İlçesi, Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 8 bin 500 kişinin atık sularının Karaduvar atıksu arıtma tesisine iletimi sağlanacak. Bu projeyle birlikte yaklaşık 63 kilometrelik kanalizasyon şebeke imalatlarından oluşan Toroslar, Kazanlı ve Homurlu kanalizasyon projelerinin de Alt Hibe Anlaşması ile ihale dökümanlarının hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Katı atık depolama tesisi için JICA kredi desteği sağlanacak

Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin katı atıklarının düzenli depolanması ve değerlendirilmesi amacıyla uzun süredir gerek proje hazırlıkları devam eden Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili de yapılan görüşmede ilk 7 yıl ödemesiz ve toplam 25 yıl JICA kredisiyle destekleneceği sözü de alındı.