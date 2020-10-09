Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Yatırım yapamıyoruz, İhale Kanunu yeniden düzenlenmeli

09 Ekim 2020

FAHRİYE KUTLAY ŞENYURT

MEHMET NABİ BATUK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, söz verdikleri projeler için yapılan birçok ihalenin iptal edildiğini kaydederek, “İhaleler bizim için kabusa dönüyor” dedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın online olarak yayımlanan Yeni Ekonomide Aktif Belediyecilik söyleşisine katılan Başkan Seçer, kentin vizyon yatırımları arasında yer alan Mersin Raylı Sistemi, Mersin Kariyer Merkezi ve birçok projeyi anlattı.

İhaleler konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptıkları birçok ihalenin iptal edildiğini ve bu durumun belediye hizmetlerine ve yatırımlarına olumsuz yansıdığını kaydetti. Birçok belediyenin de ihaleler ile ilgili sıkıntılarının büyüdüğünü ifade eden Seçer, Kamu İhale Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, “Sürekli itirazlar ve iptaller yapılıyor. İhaleler bizim için kabusa dönüyor. Gerekli rekabet ortamının oluşması için açık ihaleler düzenliyoruz. Yapılan itirazlar sonucu iptal edilen ihaleler nedeniyle sürece en baştan başlamak durumunda kalıyoruz. Bu sorun sadece Mersin’de değil Ankara, Adana, İstanbul gibi birçok belediyede yaşanıyor. Vatandaşlarımıza bir yatırım konusunda söz veriyoruz. Ama her şey bizim elimizde değil. Aklımıza gelmeyen bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz ve yatırım programımız aksayabiliyor” dedi.

“Mersin Kariyer Merkezi bin kişiye iş kapısı açtı”

Göreve gelir gelmez kentteki gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermeye yönelik olarak sosyal ve ekonomi politikaları geliştirdiklerini belirten Seçer, kent ekonomisinin en büyük problemlerinden biri olan kalifiye personel sorununun çözümü için kurdukları Mersin Kariyer Merkezi’nin bugüne kadar yaklaşık bin kişinin iş bulmasına yardımcı olduğunu aktardı. Kentte kuruluş çalışmaları süren yeni organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları için Mersin Büyükşehir olarak çalışmalarda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Seçer, “Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB, Tarsus OSB ve Mut OSB’nin altyapısı için yoğun bir mesai yürütüyoruz” diye konuştu.

Mersin Raylı Sistemi’nde ihaleye çıkılıyor

Mersin Raylı Sistemi için bugün ön yeterlilik ihalesine çıkacaklarını belirten Vahap Seçer, “Doğu-batı hattında yaklaşık 14 kilometrelik bir metro projemiz var. Kentin ulaşımını rahatlatacak ve yeni sosyal avantajlar sağlayacak projemizde ön yeterlilik ihalesine çıkıyoruz. Finansmanı ve inşaat işlerini birlikte üstlenecek yatırımcı arıyoruz. Birçok uluslararası finans kuruluşu ilgileniyor. Özellikle Çin’den yeniyatırımcılar var” şeklinde konuştu. Öte yandan Mersin’in yüksek turizm potansiyeline rağmen iç turistler tarafından tercih edilen bir kent olduğunu ve yeterince yabancı turist çekemediğini kaydeden Başkan Seçer, yabancı turistleri kente çekebilmek adına merkezi yönetimin yeni teşvik ve hibe desteklerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Belediye olarak turizm kenti olabilmek için yerel dokunuşlar yaptıklarını ancak yeterli olmadığını kaydeden Seçer, “Mersin yıllık 1,5 milyon turisti çekiyor. Merkezi yönetimin Mersin’e yönelik kararlar alması, yatırımcıları buraya yönlendirmesi gerekiyor. İlk başta kentimize golf turizminin gelişmesi için planlanan Tarsus Kazanlı Sahil Bandı yatırımının sürüncemeden kurtarılması lazım” dedi.

“Doğduğun yerde doy” sloganı ile kırsalda proje üretiyor



Kırsal bölgelerde zirai üretimin sürdürülebilirliği ve büyük nüfus hareketlerinin önlenmesi için “Doğduğun yerde doy” sloganı ile ekonomik, sosyal ve kültürel projeler geliştirdiklerini belirten Vahap Seçer, “Tarım sektöründe özellikle kadın girişimciler için projelerimiz var. Kadın kooperatifimiz var. Kadınların ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi için aktif projeler geliştiriyoruz. Fide üretimi konusunda da önemli çalışmalarımız var. Avokado ve lavanta gibi katma değeri yüksek alternatif tarım ürün üretimi için fide dağıtıyoruz. Sulama ve seracılığı destekliyoruz. Örnek Köy projemizde ise köy okulunu yenileyip burada kırsalda yaşayan kadınlara mesleki eğitim vermek amacıyla meslek ve el sanatları okulu kuracağız” diye konuştu.