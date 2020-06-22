Mersin Büyükşehir, Kariyer Merkezi’yle işgücü için rehberlik yapacak

22 Haziran 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, işgücü piyasasında rehberlik ve işbirliği için oluşturulan Kariyer Merkezi’yle il sınırlarını aşan kurumsal bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Üniversite-sanayi-kent işbirliği ve Marka Kent Mersin’i yaratmak amacıyla kamu, üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından 33 kurumu İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu çatısı altında bir araya getiren Kariyer Merkezi, işgücü piyasasındaki kurumlar arası işbirliğini artırarak alanın en büyük sorunlarından biri olan organizasyon eksikliğini gidermeyi hedefliyor. İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nun iş arayanlar, öğrenciler ve işverenler özelinde işbirliği kültürünü ortaya koyan, proje üreten, il sınırlarını aşan kurumsal bir yapı geliştireceklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “İş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere dijital argümanlarla profesyonel rehberlik hizmeti sunmak isteyen bir merkez olacağız” dedi.

Dijital Liderler Mersin’de projesi başladı

İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nun yeni normalde 4 ay sürecek ‘Dijital Liderler Mersin’de Projesi’ni başlattığını belirten Özada, “COVID-19 sonrası iş hayatına adaptasyon, yeni dönem iş süreçleri, yeni fırsatlar, e-ticaret, dijitalleşme konularında ekonomi dünyasının değişik sektörlerinden önemli isimler iş gücü piyasasına tecrübelerini ve çalışmalarını anlatacak” diye konuştu.

Kariyer Merkezi’nin öğrencilerin kariyer yolculuklarına ve iş arayanlara Dijital Kayıt Modülü, Özgeçmiş Oluşturma, Mülakat Simülasyonları, Kariyer Günleri, iş arayan ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri” gibi hizmetlerle katkı sunduğunu ifade eden Özada, işverenlere yönelik de eğitim, çalıştaylar, zirve etkinlikleri, kurumsallaşma, dijitalleşme, yasal yükümlükler, insan kaynakları yönetimi alanında destek olduklarını ifade etti.

Kariyer Merkezi’nin Mayıs Dönemi verilerini de değerlendiren Serkan Özada, “Kariyer Merkezi’ne toplam 11 bin 991 kişinin kayıt yaptırırken kayıtların yüzde 57’sini erkekler yüzde 43’ünü ise kadınlar oluşturdu. Eğitim Seviyelerine göre kayıtlara bakıldığında; lise ve altı eğitim seviyesine sahip olanlar yüzde 65 iken, bir üniversite programını bitirenlerin oranı yüzde 35 olarak görüldü. Kayıtlılardan yaklaşık bin kişi mevcutta bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda bir işe girmek istediğini, yine yaklaşık 8 bin kişi ise belediye bünyesinde işe girmenin kendileri için öncelikli olduğunu beyan etti” dedi.

Kariyer Merkezi olarak yeni normalde iş arayanlara destek sunmak amacıyla yaklaşık 5 bin kişiyle telefonla iletişim kurduklarını belirten Özada, “Kariyer Merkezi’nden aldığı rehberlik hizmeti ile belediyede ve özel sektörde işe girenler ile kendi iş araştırması ile özel sektörde işe girdiğini beyan edenlerin sayısı 428 oldu. Önümüzdeki süreçte özellikle iş arayanların mülakat deneyimi kazanmasına ve firmaları tanımasına yönelik işverenlerle buluşma ve mülakat simülasyonu etkinliklerimiz sürecek” şeklinde konuştu.