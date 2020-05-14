Mersin Büyükşehir, limon sevkiyatını tamamladı

14 Mayıs 2020

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihracatı yasaklandığı için düşen ürün fiyatları nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan limon üreticilerine destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 150 ton limonun sevkiyatlarını tamamladı. İstanbul ve Ankara’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 800’er gramlık fileler deki ücretsiz dağıtılacak limonların şehirler arası nakliye masraflarını da Mersin Büyükşehir Belediyesi karşıladı. 22 Nisan’dan bu yana 20’şer tonluk sevkiyatlarla İstanbul’a gönderilen limonların son 20 tonluk sevkiyatı da başladı. Son sevkiyatla birlikte toplam 100 ton limon İstanbul’a ulaştı. 800’er gramlık filelerdeki birinci kalite Lamas limonları, her aileye 2’şer paket olacak şekilde İstanbul’daki yurttaşlara ulaştırılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 50 tonluk siparişi de 3 parti halinde teslim edildi.