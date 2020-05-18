Mersin Büyükşehir'in yeni borçlanma yetki talebi reddedildi

18 Mayıs 2020

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Mersin Valiliği’nden alınan özel izinle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 13 maddenin görüşüldüğü toplantıda Seçer’in mayıstan sonraki zorunlu ödemelerin aksamaması için talep ettiği 250 milyon liralık yeni borçlanma yetkisi Cumhur İttifakı üyelerinin oyları ile reddedildi.

Meclis üyelerine yaptığı konuşmada COVID-19 pandemisi sürecinde yatırımların devamlılığının sağlanması, personel maaşları ile zorunlu mal ve hizmet alımı ödemelerinde aksama yaşanmaması adına borçlanma yetkisi talep ettiklerini belirten Seçer, “Mayıs ayı için Maliye’den, İller Bankası’ndan gelecek payımızın yüzde 50 oranında düşmesini bekliyoruz. Aylık ortalama 130 milyon lira olan gelirimizin minimum 67.5 milyona maksimum da 70 milyona düşmesini öngörüyoruz” dedi. Bu süreçte yatırımların devam etmesi, çalışanların maaşının ödenmesi ve diğer ödemelerin aksatılmaması için finansal tedbirleri almaları gerektiğini belirten Seçer, şunları söyledi: “Çünkü mayıs ayı için masraf ve zorunlu harcamalar 114 milyon TL, haziran için de 126 milyon TL tutuyor. Mayıs ödemelerinde şuan için sorun görünmüyor ancak haziran ve diğer aylardaki ödemelerin aksamaması için tedbirli olmamız lazım.” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bankalara olan toplam borcunun 1 Mayıs itibarıyla 1 milyar 406 bin lira olduğunu belirten Seçer, 13 aylık sürede toplam 876 milyon 749 bin lira borç ödediklerini kaydetti. 1 Nisan itibarıyla mal ve hizmet ücretleri ile yapılan imalatlardan kaynaklı müteahhitlere olan toplam borcun da 664 milyon 166 bin lira olduğunu aktaran Seçer, “Biz yönetime geldiğimizde, bankalara olan borç miktarımız 1 milyar 582 milyon 783 bin liraydı. Sizlerin verdiği yetkiyle 164 milyon lira borçlandık. Faiz tutarı ile beraber 217 milyon 566 bin lira borcumuza eklendi, banka borcumuz 1 milyon 800 bin liraya yükseldi. Biz bunun da 394 bin lirasını ödedik.” diye konuştu

Karşılıklı konuşmaların ardından meclis üyelerinin onayına sunulan teklif, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oluşturduğu Cumhur İttifakı grubunun oyları ile reddedildi. Daha sonra Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından talep edilen 100 milyon liralık borçlanma talebi de oy çokluğuyla reddedildi.