Mersin, denizcilik eğitiminde merkez olma yolunda

20 Ağustos 2020

MERSİN-DÜNYA

Mersin Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından yaptırılacak Yeni Denizcilik Fakülte binasının kaba inşaat yapımı ihalesi başarı ile tamamlandı. 9 Haziran’da davet usulü ile gerçekleştirilen ve 8 firmanın teklif verdiği ihaleyi Aytekin-Serol Mühendislik İnşaat A.Ş kazandı. MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Aytekin-Serol Mühendislik İnşaat AŞ. Yetkilisi Mehmet Aytekin’in katıldığı imza töreninde firmaya yer teslimi resmi olarak gerçekleştirilirken, ihale sözleşmesi uyarınca, projenin ilk etap olan kaba inşaat süresi 14 ay olarak belirlendi.

MEÜ Denizcilik Fakültesi için yapacakları yeni bina yatırımı ile Mersin’in denizcilik eğitimi alanındaki potansiyelinin daha da artacağını ve bölgesel merkezlerden biri olacağını kaydeden MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, projenin kaba inşaat ve ince inşaat olmak üzere 2 etaptan oluşacağını belirtti. Tamamlandığında 14 bin metrekare kapalı alan ve 8 bin metrekare açık alana sahip olacak yeni fakülte binasında dersliklerin ve laboratuvarın yanı sıra birçok sosyal donatı alanında yer alacağını aktaran Lokmanoğlu, “Mersin, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve MEÜ Denizcilik Fakültesi’nin varlığı ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans olmak üzere her düzeyde modern denizcilik eğitiminin verildiği bir kent haline geldi. Odamız, önümüzdeki süreçte yeni projeleriyle denizcilik sektörüne hizmet edecek kalifiye gemi adamlarının yetişmesi ve özellikle Mersin'in denizcilik eğitiminde daha iddialı bir konuma taşınması amacı doğrultusunda eğitim kurumlarını desteklemeye devam edecektir. Eğitime ve gençlere yatırımı, kentimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak en değerli yatırım olarak görüyor, bu sürece katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye belirtti.