Mersin Millet Bahçesi 2020 sonunda tamamlanacak

17 Ocak 2020

Mehmet Nabi BATUK / MERSİN



140 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen kentin en büyük yeşil alan projesi Mersin Millet Bahçesi Projesi’nde ihaleyi alan Özbek İnşaat, yer tesliminin ardından şantiyesini kurulumunu tamamlayarak harfiyat çalışmalarını sürdürürken, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile yıkılan aquapark alanında çalışmalar eş zamanlı olarak iki etapta yürütülüyor. Milli Emlak tarafından OYAK’a verilen eski Mersin Kışlası arazisinde de projeye dâhil edilmesi için imza aşamasına gelindiği öğrenilirken, inşa işlemlerinin 1 yılda tamamlanması öngörülüyor.



“Projenin yüzde 75’i yeşil alanlardan oluşacak”



Projenin yüzde 75’inin yeşil alanlardan oluşacağını belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Dünya’ya yaptığı özel değerlendirmede: “Yıkılan stadyumun yerine, stadı andıran küçük bir anfi tiyatro yapılacak. Bahçelerde; güney-kuzey, doğu-batı aksları olacak. İnsanlarımız çok rahat yürüyebilecek, gezinebilecek ve bisikletlerini sürebilecekler. Kışla içinde de peyzaj çalışması yapılacak. Aquapark tarafında tek katlı bir sosyal tesis var. İnsanlar gelsin, çayını içsin, yemeğini yesin diye. Onun dışında yeşil alanlar olacak. Ayrıca bir seyir terası olacak. O bölge de tamamen park ve bahçe olacak” dedi.



Abdülhamit dönemine ait karakola yeniden hayat verilecek



Projedeki en büyük amaçlarının çarşı esnafını canlandırmak ve bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu kaydeden Başkan Gültak, proje ile ilgili ayrıntıları paylaşarak şöyle konuştu: “Sivil Toplum Örgütleri’nin bazılarıyla da projeyi paylaşıp, eleştiri ve önerilerini aldık. Bölgede, Abdülhamit döneminden kalma bir karakol da var. O karakolu da yenileyeceğiz ve belki bir müze yapacağız. Millet Bahçesi’nin ön tarafı da plaj olacak. İnsanlarımız buradan rahatlıkla denize girilebilecek. Ayrıca kuzey bölümünde de aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak. Güney bölümünde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocuklar ve aileleri için özel olarak 251 metrekarelik tematik çocuk oyun alanları ve yine çocuklar için ekoloji eğitimlerinin yapılacağı 147 metrekarelik tarım bahçesi kurulacak. 2 bin 840 metrekarelik çok amaçlı etkinlik alanlarını yer alacak” diye konuştu.