Mersin Raylı Sistem Projesi'nin ihalesine 13 teklif

09 Ekim 2020

Mersin'in en önemli projeleri arasında gösterilen Raylı Sistem Projesi’nin ön yeterlilik ihalesi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği ihaleye yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu firmaların katılımıyla 13 teklif sunuldu.

Uluslararası birçok firmanın ilgi gösterdiği projenin ihalesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

İtiraz nedeniyle iptal edilmişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın projeye ilişkin daha önce düzenlediği ihale, bir firmanın itirazı nedeniyle Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmişti.

Pandemi süreci nedeniyle sekteye uğrayan ihale için Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeniden ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirdi.

“Mezitli - 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” için Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ihalede, İhale Komisyon Başkanlığı’nı Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz yaptı.

Ön yeterlilik ihalesinde yurtiçi ve yurtdışından yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu birçok firmanın gönderdiği 13 dosya incelendi.

“Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz”



İhale sonrası açıklama yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz, “Açılan tüm dosyalar ayrıntılı olarak komisyonumuz tarafından incelenip en kısa zamanda ihalemizin ikinci aşaması olan teknik ve mali yeterlilik kısmına davetlerimiz yapılacaktır. Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İhaleye teklif sunan firmalar şu şekilde: