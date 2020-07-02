Mersin Tarsus OSB İle Tarsus OSB 'kardeş' oldu

02 Temmuz 2020

MERSİN-DÜNYA

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısında Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında ‘Kardeş OSB’ protokolü imzalandı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, “Biz şimdiye kadar zaten kardeştik şimdi de bu protokol sayesinde kardeş OSB’ler olduk. Sinerjimizi güçlendireceğine inanıyorum. Tarsus OSB olarak çok kısa sürede önemli mesafeler aldık. Yatırımcılar ciddi ilgi gösterdi. 85 civarı yatırımcımız var. 1600 dönüm net satış gerçekleştirdik. İlginin olması sevindirici. Alt yapı yatırımlarına başlıyoruz. Yol ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de “Tarsus’a ihtiyacı olan ve lokasyonu güzel olan bir organize sanayi bölgesi kazandırılması son derece mutluluk verici. Bu bölgenin ayağa kalktığını hissediyorum. Kardeş OSB olarak her türlü araç gereç ve teknik imkânı sunmaya hazırız” diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus OSB’nin altyapısının en kısa zamanda tamamlanması için Büyükşehir olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söylerken, Mersin Valisi Ali İhsan Su ise, Tarsus OSB’nin yakın zamanda altyapı ihalelerinin gerçekleştireceğini belirterek, “Mersin’in geleceği çok parlak, Mersin’e yatırım yapan kazanır” dedi.