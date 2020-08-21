Mersin’de 30 bal ormanında 44 milyon liralık üretim

21 Ağustos 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Ormanların ekonomik ve sosyal alandaki fonksiyonlarının artırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Bal Ormanları Projesi, arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin kaderini değiştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye, 115 bin tonluk bal üretimi ile son iki yıldır Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi konumunda. Bu başarıda kurulan bal ormanlarının yerinin büyük olduğunu kaydeden Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Türkiye’nin en büyük orman sahasının bulunduğu 3’üncü il olan Mersin’in yüzde 53’ünün orman alanlarından oluştuğunu ve 30 bal ormanı ile arı yetiştiricilerine yüksek standartlarda üretim olanağı yarattıklarını kaydetti. Kentteki bal ormanlarının şu anda 46 bin kovan kapasiteye ulaştığını aktaran Kenan Akduman, arı yetiştiricilerinin talepleri doğrultusunda yeni bal ormanları ile ilgili kuruluş çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Orman alanlarının günümüzde ekonomik, sosyal ve fonksiyonel faydası ile insanların artık vazgeçilmez bir değeri haline geldiğini belirten Akduman, “Geçmiş dönemlerde sadece odun hammaddesi olarak görülen ve faydalanan alanlar şimdi yüzlerce organik gıda çeşidinin temin edildiği fonksiyonel ve yüksek katma değerli bölgeler haline dönüştü” dedi.

"En fazla bal ormanı Mersin’de"

Mersin’in 8 ilçesinde toplamda tescil edilen bal ormanı sayısının 30’a ulaştığını ifade eden Kenan Akduman, Türkiye genelinde en fazla bal ormanına sahip ili olduklarını kaydetti. Kentte kazandırdıkları bal ormanları ile sektöre yılın 12 ayı arı yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılabileceği bir üretim altyapısı oluşturduklarını belirten Kenan Akduman, “Bal ormanları alanında en nitelikli hizmet veren bölge müdürlüklerinden biriyiz. 30 bal ormanımızda 46 bin kovan kapasiteyle toplam 21 bin 500 dekarlık orman alanında hizmet veriyoruz. Bal ormanlarımızda yıllık yaklaşık 4 bin 250 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor ve yıllık yaklaşık 44 milyon TL’lik katma değer yaratılıyor” diye konuştu.

"Bal ormanları hem verimi hem kaliteyi artırıyor"

Bal ormanları ile bir yandan Mersin’deki bal üretim kapasitesinin arttırdıkları diğer yandan ürün kalitesinin yükseltecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Kenan Akduman, “Erdemli’deki bal üretim sahalarımızda üretim yapan Eğriçayır Bal firması Dünya Arıcılık Kongresi tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen Dünyanın En Değerli Balı Yarışması’nda 1’inci oldu. Verim ve kalite artışındaki en büyük etmen arıların vejetasyon dönemi boyunca polen toplayacağı ve çiçeklenmenin uzun periyodda tutunmasını sağlayacak harnup, biberiye, lavanta ve akasya gibi özel bitkilerimizdir” diye konuştu.

Yeni bal ormanlarının kurulumu için çalışmalar sürüyor

Sahip olduğu yüksek bitki çeşidi nedeniyle her yıl 10 binlerce arı yetiştiricisini ağırlayan Mersin’deki bal ormanı sayısının artırılması için 2017 – 2023 Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktaran Akduman, Erdemli’nin Kösbucağı bölgesinde yeni bir bal ormanı kurulması içinde proje hazırlıklarını tamamladıklarını ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını aktardı. 104 hektarlık sahada projelendirilen 2 bin kovan kapasiteli yeni bal ormanında 8 adet arılık parseli ve 1 adet çeşmenin yapılacağını belirten Kenan Akduman, şunları söyledi: “Proje sahası sandal, tesbih çalısı ve laden gibi çiçekli bitkilerin yoğun bulunduğu bir saha olup özellikle arıcılarımızın ilkbaharda tercih ettiği bir alan olacak. Yapılan çalışma ile arıcılarımıza daha iyi bir konaklama imkânı sağlanacak ayrıca yeni dikilecek olan biberiye, lavanta ve yalancı akasya gibi çiçekli bitkilerle polen çeşitliliği artırılacaktır”



