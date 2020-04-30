Mersin’den İstanbul’a limon sevkiyatı sürüyor

30 Nisan 2020

MERSİN- Koronavirüs salgını sürecinde ihracatının yasaklanması nedeniyle ürünleri ellerinde kalan ve depolarda çürüyen limon üreticilerinin desteklenmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in diğer belediyelere çağrısıyla başlayan limon sevkiyatı sürüyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere satın alınan 20 ton limon daha İstanbul’a gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Başkan Seçer’in çağrısına olumlu yanıt verdiği ve Mersin’deki limon üreticilerinden 50 ton limon satın alacağı öğrenildi.

İstanbul’a 60 ton limon daha gönderilecek

İkinci 20 tonluk sevkiyatta yer alan limonlar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait tıra yüklenerek, İstanbul’a doğru yola çıktı. Birinci kalite ve sıfır kalibre Lamas limonları, 800’er gramlık fileler içerisinde hazırlanarak, kasalara yerleştirildi. Şu ana kadar İstanbul’a toplam 40 ton limon gönderilirken, kalan 60 ton limon ise 20’şer tonluk sevkiyatlarla kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaştırılmak üzere hazırlandığı bildirildi.

İstanbul’un ardından Ankara da 50 ton limon alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çağrısına olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ankara’ya gönderilecek 50 ton limon için çalışmalara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürünlerin üreticiden temin edilmesinden sevkiyatına kadar her aşamayı aracı firma olmadan sürdürüyor.