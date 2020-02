"Mersin'i marka kent yapacağız"

20 Şubat 2020

Mehmet Nabi BATUK

Meclis’te 23 ila 24’üncü dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yapan, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Vahap Seçer’in, mazbatasını alır almaz hayata geçirdiği ilk icraatı tasarruf önlemleri oldu. Ardından, “Kentin Anayasası” olarak adlandırdığı Stratejik Eylem Planı çalışmalarını, kentteki kamu ve sivil toplum örgüt temsilcileri, iş insanları ve akademisyenlerin katıldığı çalıştaylarla 5 yıllık bir yol haritasına dönüştürdü. Mersin’in marka kent olması için hayata geçirecekleri projeleri Dünya Gazetesi Mersin Bölge Temsilcisi Fahriye Kutlay Şenyurt’a anlatan Başkan Seçer, “Kentimizin ulaşım ihtiyacını çözecek Mersin Raylı Sistemi’ni, turizm potansiyelini geliştirecek 2,5 milyar liralık altyapı projemizi, çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini destekleyecek kooperatifleşme çalışmalarımızı, uzun yıllardır tamamlanması beklenen imar planı çalışmalarını 2024’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

- Mersin’in adeta Anayasası olacağını nitelendirdiğiniz Stratejik Eylem Planı’nızdan bahseder misiniz?

Kentimizin Stratejik Eylem Planı’nı hazırlarken katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde hareket ettik. Bu kapsamda sağlık, tarım, yol, kadın, dezavantajlı gruplar, spor, sanat, kültür ve daha birçok alanda konunun tüm aktörlerini davet ettik. Çalıştaylardan çıkan raporlar doğrultusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz ve sözünü verdiğimiz projelerimizi 5 yıllık Stratejik Planımıza ekledik. Mersin’de ilk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı ve Kariyer Merkezi’ni kurduk. Raporlarımızda öne çıkan en önemli başlıklardan birisi çalışan kadınlarımızın kreş ihtiyaçlarıydı. Bu konuda zaman yitirmeden adımlarımızı attık ve Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi ile Toptancı Hali’ndeki kreşlerin yapımına başladık. Öte yandan yine raporlar doğrultusunda Kent Estetiği Projesi ile kent meydanları ve hobi bahçeleri, gençlik merkezlerinin kurulması, yıllardır kentin en önemli sorunlarının başında gelen imar planı çalışmalarının tamamlanması, kadın emeğinin güçlendirilmesi ve kooperatifleşmenin yaygınlaştırılması gibi birçok alanda da çalışmalarımız sürüyor.

'SÜT SENİN GURUR MERSİN'İN'

- Göreve geldiğinizden beri gerçekleştirdiğiniz en önemli 3 icraatınız hangisi?

Göreve gelir gelmez sosyal projelere ağırlık verdik. İlk aşamada son taksitleri yatırılmayan 3.5 milyon TL tutarındaki öğrenim yardımlarının son taksidini yatırdık ve 7 bin 200 üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim yardımını 1250 TL’ye çıkardık. Yine üniversiteli öğrencilerimiz için Çamaşır Kafe ve Bir Ekmek Bir Çorba Projesi’ni hayata geçirdik. ‘Süt Senin Gurur Mersin’in’ diyerek başlattığımız okul sütü projesiyle Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerimizde dar gelirli ailelerin yaşadığı semtlerde haftada 56 bin öğrenciye ulaşıyoruz. Ayrıca belirlediğimiz 38 noktada günlük toplam 6 bin kişiye sıcak çorba dağıtıyoruz. Kentimizdeki öğrenci yurdu ihtiyacı için Gülnar’da üniversite öğrencilerimize tahsis ettiğimiz yurdu projelendirirken Macit Özcan Spor Tesisleri’nde açtığımız 60 yataklı kız yurdunu da kırsal kesimde yaşayan sporcu kız öğrencilerimize açacağız. Yeni projelerimizden biri olan Mahalle Mutfakları ile dar gelirli vatandaşlarımıza günlük 3 çeşit yemeği 3 TL’ye sunacağız. Ayrıca şu anda hem 7 bin 538 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yararlandığı hem de kent esnafımıza her ay 1 milyon lira katma değer sağlayan Halk Kart uygulamasına devam ediyoruz.

GÜNDE 1.2 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ

- Projelendirdiğiniz ve bu yıl yatırımına başlayacağını açıkladığınız Mersin Raylı Sistemi ile ilgili bilgi verir misiniz?

Bu projeyi sadece bir toplu taşıma projesi olarak değerlendirmiyorum. Mersin’in tarihi, turistik, ekonomik, sosyal anlamda bir gelişim projesi olarak görüyorum. Projemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı ve 2019 yatırım programına alındı. Önceki dönemde yapılan bu projeye yeni hatlar ekleyerek toplamda üç faza çıkardık. Şu an mevcut projemiz Mersin Raylı Sistemi’nin 13,40 kilometrelik birinci faz hattı şehrimizin doğu batı aksında Mezitli-Gar istikametini izleyecek. 2030 yılına gelindiğinde günlük toplu taşıma yolcu sayısının 1 milyon 200 bin kişi civarında olacağını öngörüyoruz.

Bu proje için ilk olarak 27 Aralık 2019’da toplam ihale bedelinin yüzde 50’si şehirde kalacak ve inşaatta gerekli malzemeler Mersin’den alınacak şekilde ihaleye çıktık. Bu yıl ilk kazmayı vurmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Projemizin ön yeterlilik ihalesini 27 Şubat’ta yapacaktık. Ancak koronavirüse bağlı oluşan seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle söz konusu ihalemizde, rekabet ortamının daha iyi oluşturulabilmesi için, ön yeterlik son başvuru tarihimizi 20 gün süreyle erteledik.

2.5 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI ÖNGÖRÜYORUZ

- Mersin turizm, lojistik ve sanayi kenti. Belediye olarak bu sektörler için yapılan projelerin hangilerine destek veriyorsunuz?

Mersin tarımıyla, sanayisiyle, lojistik avantajları ve üretim gücüyle yatırım için birçok avantaja sahip bir kent. Bu potansiyeli değerlendirmek için yatırım yapmak isteyen iş insanlarını her fırsatta kentimize davet ediyorum. Onlara öncülük edeceğimizi, yerel bürokrasiyi kendilerine engel olmaktan çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızı anlatıyorum. Bu kapsamda 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nin süren çalışmalarına destek vermek için 1/5000’lik Nazım İmar Planı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Silikon Vadisi modeli ile planladığımız İleri Teknoloji Kampüsü projemiz var. Bu konuda Mersin Üniversitesi ile görüşmelerimiz ve toplantılarımız devam ediyor. Kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin geliştirilmesi için özellikle batı bölgelerimizde temiz içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri gibi önemli altyapı yatırımlarımız sürüyor. Bu kapsamda turizm bölgelerimize özel yaklaşık 2.5 milyar liralık altyapı yatırımı yapmayı öngörüyoruz.

● Dünya bizi parmakla gösterecek



Mersin, bizim dönemimizde yatırımların kenti olacak, gelişecek, büyüyecek, daha modern, çağdaş bir kent haline gelecek. Çalışan, üreten, vizyon ortaya koyan bir belediye olacağız. Rasyonel, etkin, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ve projelerle Mersin bizim dönemimizde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın parmakla gösterdiği bir kent haline dönüşecek. Eşit hizmet bizim için önemli. Kent merkezindeki vatandaşımızın hissettiği değişimi, kentin en ücra mahallesinde yaşayan vatandaşımız da hissedecek. Şu an Mersin’in her sokağında her vatandaşımızın yüzünde yeni yönetimin verdiği güveni, huzuru görebiliyoruz. Bizlere inanıyor ve güveniyorlar. Bizler de bu motivasyonla Mersin’de çok güzel işler yapacağız.



● Kırsal kalkınma için kooperatifler kurduk



Kırsal kalkınma için bizim olmazsa olmazımız kooperatifleşme, temel hedef kitlemiz de üretim yapan küçük aile işletmeleridir. Onlara üretimlerinde destek olacak projeler geliştirmek için ilk olarak mevcut Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ’nin sermayesini artırarak kuruma yeni bir hareket alanı kazandırdık. Tarsus’ta yer alan Eshab-ı Kehf Kalkınma Kooperatifi ’ni de harekete geçirdik. Tamamı kadınlar tarafından kurulan ve Eşim Meral Hanım’ın da gönüllü olarak yer aldığı Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ’ni kurduk. Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi, Zeytin Yaprak Salamura Tesisi projeleri, fide ve fidan destekleri ile çiftçilerin gider kalemlerine destek olarak üreticilerimizin yanında yer alırken verdiğimiz eğitimlerle bilinçli tarımın önünü açıyoruz.



● Kentin en önemli sorunu işsizlik



Kentimizin de ülkemizin de en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Belediye olarak istihdamın önünü açacak projeleri destekleyerek işsizliğin azalmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda daha verimli çalışmalar yapmak adına Mersin’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Kariyer Merkezimiz ile birçok devlet kurum ve işletme ile işbirliğine giderek vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını artırıyor ve onlara rehberlik ediyoruz.

Yapay zeka ile yönetilen akıllı kavşak sistemi kullanıyoruz



Büyükşehir Belediyesi olarak çağın gereklerini yerine getirmek, modern bir kent yaratmak için akıllı sistemlerden yararlanıyoruz. Ulaşımda 67 kavşağımızda hizmet veren 188 kamerayla, Türkiye’nin en büyük ve tek yapay zeka ile yönetilen projesi Akıllı Kavşak Sistemi’ni kullanıyoruz. Mobil Ulaşım Uygulamamız ile yolcularımıza bekledikleri durakta hangi hatların geleceğinin, otobüsün kaç dakika sonra durakta olacağının bilgisini veriyoruz. Engelli Birey Veri Tabanı sistemimiz ile engelli bireylerin bilgilerini alarak, erişim, ulaşım sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Türkiye’nin ücretsiz internet verilen en uzun sahili unvanını elimizde bulunduruyoruz. Ödüllü VR Mersin ile kentin turizm ve kültür miraslarının sanal tur yöntemiyle 360 derece tanıtımını yapıyoruz. Akıllı bisikletlerimiz ile vatandaşlarımız bisiklet kiralayarak, sahilde gezinti yapabiliyor. Uzaktan Eğitim Portalımız sayesinde hizmet içi eğitimlerimizi bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden verebiliyoruz. MESKİ Scada sistemimizle içme suyu depolarını ve pompa istasyonlarını tek noktadan yönetiyoruz. MESKİ uzaktan okumalı dijital sayaçlar üzerine çalışmaları sürüyor.