Mersinli Arıcılar, bal üretimini artırmayı hedefliyor

29 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin’de geçtiğimiz sezon yaşanan kuraklık nedeniyle yeterince bal üretimi yapamayan arı yetiştiricileri, yeni sezon polen ve narenciye balı hasadına başladı. Yaklaşık 3 bini bulan arı yetiştiricisi ile kekik, sedir, çam, narenciye, sandal, harnup, okaliptüs, püren, sedir gibi birçok bal çeşidinin üretildiği kentte, iklim koşullarının uygun gitmesi halinde yeni sezon hasadında yüksek verim bekleniyor.

Sezonun ilk hasadı olan polen ve narenciye balı hasadının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üyelerinin yüzde 80’ninin narenciye balında hasat yaptığın belirtti. Başkan Kurt, “İnsanlar sağlıklı beslenmek ve koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için bal tüketimini artırdı. Piyasadaki bal aromalı şurup ürünlerinin de bakanlığımız tarafından yasaklanması ile yoğun bir talep artışı yaşanıyor. İklim koşulları uygun seyretmeye devam eder, çiftçilerimizde arılara zarar verecek ilaçlama çalışmalarında bilinçli hareket ederse 2020 yılı yüksek verim artışı yaşayacağımız bir yıl olabilir” dedi.

Eğriçayır’ın aldığı on-line siparişler yüzde 80 arttı

Yeni sezonda kendi kovanları ve 30 sözleşmeli arıcıları ile birlikte balda 80 ton polende de 10 ton üretim hedeflerinin olduğunu belirten Eğriçayır Organik Arı Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çay, bu yıl polen ürünlerini önceki yıllardan farklı olarak tüketicilere soğuk zincir ile taze olarak sunduklarını aktardı. İnsanların pandemi sürecinin de etkisiyle taze ve organik arı ürünlerine yöneldiğine dikkat çeken Celal Çay, “Dış pazarlarımızdan da yoğun siparişler almamıza rağmen önceliğimizi iç pazara verdik. Pandemi sürecinden önce ürünlerimizi organik marketler, makro centerler gibi satış noktaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyorduk. Ancak son süreçte internetten aldığımız online siparişlerde yüksek bir artış var. Şuanda üretimimizin yüzde 80’ini internetten aldığımız siparişlerle doğrudan tüketicilere ulaştırıyoruz. Önümüzdeki süreçte internetten satışlarımızı daha artırarak tüketicilere ilk elden ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Dündar Arı Sütü, üretim kapasitesini kontrollü şekilde artıracak

Dündar Arı Sütü marka ismiyle bin 500 metrekarelik tesislerinde yıllık 50 kilogram üretim kapasitesi ile medikal ve kozmetik alanında kullanılan arı sütü sağımına başladıklarını söyleyen Kadın Girişimci Hacer Dündar ise şunları söyledi: “İklim koşulları bu yıl üretim için çok elverişli gittiği için sezon sonunda yüksek verim almayı hedefliyoruz. Tesisimizde soğuk zincire yönelik arı sütü, propolis ve polen üretimi sürüyor. Yıl sonuna kadar 500 kilogram polen üretimi yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca tuzak sistemi ile de kirlerinden özümlenmiş propolis üretimi de gerçekleştireceğiz. Sahip olduğumuz 150 kovan arı kolonisi ile de 3 farklı çeşitte toplamda 1 ton organik bal üretimi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Sezon içerisinde bir yandan üretim faaliyetlerimizi sürdürürken aynı zamanda markalaşma çalışmalarımıza da ara vermeden devam edeceğiz. Her yıl kademeli ve kontrollü bir şekilde üretim kapasitemizi artırıp aynı oranda pazarlarımızı da genişleteceğiz.”