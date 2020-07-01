Mersinli esnaf, kredi desteği bekliyor

01 Temmuz 2020

Mehmet Nabi BATUK-MERSİN

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (MESOB) kayıtlı yaklaşık 30 bin küçük işletmenin geçici bir süreliğine fiilen kepenklerini indirdiği Mersin’de yeni normal hazırlıkları sürüyor. İşletmeler, bir yandan biriken kira, vergi, SGK ödemeleri için uygun finans kaynağı ararken, diğer yandan gider kalemlerini azaltacak önlemler alıyor.

Yeni normalde dükkân kapatan işletme sayısının artmasından çekindiklerini ifade eden MESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yıl sonu cirolarda en az yüzde 50 düşüş öngördüklerini belirtti. Finansal açıdan zayıf olan esnafın işyerlerini tekrar açabilmesi için en az 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi desteğinin sağlanması gerektiğini aktaran Dinçer, Halkbank üzerinden sağlanan esnaf kefalet kredilerinin de en az 3 ay daha uzatılması gerektiğini belirtti.



Esnafların finansal açıdan 2020 yılını kaybettiğini ve 2021 yılına en az kayıpla çıkmak için mücadele verdiğini belirten Talat Dinçer, “Önümüzdeki süreçteki en büyük korkumuz işyerini geçici olarak kapatan esnafın dükkanı yeniden açamaması. Çünkü borçlar ve ödemeler dağ gibi esnafın sırtında birikirken, yaz sezonu için geçtiğimiz yıldan verilen tüm siparişler de elde kaldı” dedi. MESOB olarak koronavirüs salgınının, üyeleri üzerinde yarattığı ekonomik zarara ilişkin bir çalışma başlattıklarını söyleyen Dinçer, “Edindiğimiz bilgilere göre işyerlerini geçici süreyle kapatan 30 bin esnafımızın 4 aylık zararı yaklaşık 100 milyon TL” diye konuştu.

MESOB’DAN ÖNERİLER



Mersin’de kayıtlı toplam 60 bin esnafın kentte yaklaşık olarak 250 bin kişilik bir istihdam alanı yarattığını ifade eden Başkan Dinçer, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

* SGK, Bağkur, vergi ve esnaf kefalet kredi ödemeleri en az 3 ay ertelenmeli, geçmiş dönem SGK ve vergi borçları için bir fon kurularak esnafa destek sağlanmalı.



* Prosedürler nedeniyle ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ uygulamasından yararlanamayan esnafl arın istihdamını koruması için pandemi tehlikesi geçene kadar personele asgari ücret tutarında aylık nakdi destek sağlanmalı.



* Esnafların uygun kredilere erişimine engel olan geçmiş dönem sicil sorununa karşı; Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte geniş kapsamlı ve köklü bir sicil affı çıkartılmalı.



* Yerel kurumlar, esnafl arın işlem hacmini artıracak projeler ve etkinlikleri hayata geçirmeli.