Mersinli iş dünyası turizm şirketi kuruyor

07 Şubat 2020

Mehmet Nabi BATUK

Mersin’in turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının önünün açılması amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde kurulacak Mersin Turizm AŞ’nin kuruluş işlemleri iki ay içinde tamamlanacak. Kurucuları arasında Mersin Valiliği, belediye ve özel sektör temsilcileri olan şirketin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra yer tahsisi ve teşvik çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Şirketin başlangıç sermayesinin en az 100 milyon lira olacağını dile getiren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, konuyla ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Mersin’de 8 tane turizm bölgesi bulunduğunu dile getirdi. Birkaç alternatif turizm bölgesi üzerinde durduklarını söyleyen Kızıltan, yer seçiminin netleşmesinin ardından 400 dönümlük alanda yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Mersin Turizm AŞ’nin kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, yer tahsisi ve teşvik çalışmalarına hız vereceklerini ifade eden Kızıltan, “2021 yılında yatırım için ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız sonucu turizm sektöründe bir hareketlilik başlayacak ve bölgedeki birçok kamu yatırımlarını da hızlandıracak” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, konuyla ilgili DÜNYA Mersin Temsilcisi Fahriye Kutlay Şenyurt’a bilgi verdi.

Başta Kargıcık olmak üzere alternatif bölgeler inceleniyor

Yeni turizm bölgesinde Türkiye’de eşi benzeri olmayan, farklı konseptlerde tasarlanan mimari yapıların yer alacağını, yılın 12 ayı faaliyet gösterecek bir turizm projesi üzerinde çalıştıklarını aktaran Kızıltan, hedef kitlelerinin ağırlıklı olarak yabancı turistler olduğunu kaydetti. Projeyi, teşvikler ve AB fonlarından yararlanarak finanse edeceklerini söyleyen Kızıltan, “Turizm Bakanlığı bize her konuda danışmanlık hizmeti verecek. Projemizi gerçekleştireceğimiz alanlarda yatırım yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bu projenin ortaklarından olabilecek” diye konuştu. Kurulacak yeni turizm bölgesi için ön fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Kızıltan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Mimari yapısı ve organizasyonları ile başka bir örneği bulunmayan bir tesisi hem kente hem de Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Silifke’de belirlenen Kargıcık Turizm Bölgesi başta olmak üzere diğer alternatif turizm bölgelerini inceliyoruz. Kargıcık bölgesi sahip olduğu doğal güzellikleri ve Dana Adası’nın manzarası ile yatırıma en uygun bölgelerden biri.”

Tüm işletmeleri Mersin Turizm AŞ işletecek

Tasarladıkları turizm bölgesinin bir otelden ziyade birbirine entegre şekilde tatil köylerinden oluşacağının bilgisini veren Ayhan Kızıltan şunları kaydetti: “Misafirlerimiz tesislerimize geldiğinde kendilerini mini bir sahil kasabasına gelmiş gibi hissedecek. Kurulacak işletmeler Mersin Turizm AŞ tarafından tek elden yüksek kalite standartlarına göre işletilecek. Bir köy meydanı kuracağız ve orada tüm tesislerin yönetildiği merkezi bir lobi olacak. Arazinin farklı noktalarında farklı konseptlerde mini köyler kuracağız. Bölge üzerinde kurulacak caddeleri birer çekim merkezine dönüştürüp, çeşitli kafeler, restoranlar, mağazalar kuracağız. Bölgenin bir bölümünde de 5 yıldızlı otel olanaklarına sahip butik oteller yer alacak.”