MESBAŞ’ın hedefi, yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık ticaret

03 Temmuz 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, modernize edilen Mersin Serbest Bölge Limanı’nın maksimum kapasite ile çalıştırılarak ticaret hacmini ve devlete olan katkıyı artırmayı planladıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde faaliyetini durduran veya yavaşlatan kullanıcı firmaların yeniden pandemi öncesi üretim kapasitelerine ulaştığına dikkat çeken Avcı, MESBAŞ olarak taahhüdünde bulundukları 27 milyon dolar bütçeli yatırımların sözleşmede yer alan sürelerde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Avcı, “2020 yılı ticaret hacminin 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmüştü. Ancak ocak ayından itibaren başlayan pandemi sürecinin üretim ve ticarete olumsuz etkileri sebebiyle yılsonu hedefleri güncellendi. MESBAŞ’ta yılsonunda 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmi seviyesine ulaşılması için çalışmalar sürüyor” dedi.

5 bin 415 metrekarelik yeni üretim binası tamamlandı

Mersin Serbest Bölgesi’ndeki alt ve üstyapı yatırımlarının bir kısmını tamamladıklarını belirten Ali Avcı, 5 bin 415 metrekarelik yeni üretim binasının tamamlandığını 9 bin 762 metrekarelik ikinci binanın yapımına çok kısa süre içinde başlanılacağını kaydetti. Devam eden yatırımlar hakkında da bilgi veren Avcı, şunları söyledi: “Doğu sınırımızdan 2’nci kapı açılarak Serbest Bölge Limanı’na yük getiren ve götüren araçların geçişlerinin kolaylaştırılması ve Serbest Bölge Ana Giriş/Çıkış Kapısı’nın araç yükünün azaltılması hedefleniyor. Liman operasyonlarının geliştirilmesi ve süratlendirilmesi için de yeni elektrikli mobil vinç satın alınması ve hizmetlerin iyileştirilmesi planlanıyor. Liman sahasının kuzey kısmına 535 metrekarelik çok amaçlı sundurma yapılıyor ve liman girişinde bulunan mevcut iş makineleri atölyesinin büyültülerek daha fonksiyonel olarak kullanılması planlanıyor.”

Mersin Serbest Bölgesi’nde 2020 yılının ilk beş ayında 984 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildiğini belirten Ali Avcı, “Pandemi sürecinde özellikle Avrupa ülkelerinden olan sipariş iptalleri ve bu ülkelerin ticareti belli sektörlerde geçici olarak durdurmaları sebebiyle 2020 yılının ilk 5 ayında 2019 yılına göre ticaret hacmimizde azalma meydana geldi. Ancak ticarette duraksama olmadı” diye konuştu.

2020'de 406 firma ruhsat aldı



Mersin Serbest Bölgesi’nde 2020 yılında yeni ruhsat alan firmasayısının 406 olduğunu ifade eden Ali Avcı, istihdamın 2019’a oranla yüzde 4 artışla 10 bin 720 kişiye ulaştığını aktardı. Avcı, şöyle konuştu: “Pandemi sürecinin faaliyet ruhsat sayısına önemli bir etkisi olmadı. 2019’da 292’si yerli, 125’i yabancı olmak üzere toplam 417 firma faaliyet ruhsatı almışken; 2020’de 293’ü yerli ve 113’ü yabancı olmak üzere toplam 406 firma ruhsat aldı. Pandemide ayrıca 4’ü üretim, 6’sı yabancı sermayeli toplam 23 firmaya faaliyet ruhsatı verildi. Bölgede önceki dönemlerden bu yana medikal ürünler üretilmekle birlikte yurtdışı taleplere istinaden 5 firma tulum üretim müsaadesi alarak üretim yaptı.”