01 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - “Mahir Eller Projesi” yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılmasını hedefliyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında, Bursa’da dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları ve belgelendirmeye yönelik çalışmalarla nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

“Bursa gelecek hedeflerine ürün ve hizmet kalitesi ile ulaşacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan toplantının açılış konuşmasında BTSO olarak sanayicilerin aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlama adına yürütülen çalışmalara “Mahir Eller Projesi” ile devam edildiğinin altını çizdi. Projenin temelini oluşturan, mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sınav süreçleri hakkında detaylı bilgi aktarmak üzere iş dünyasıyla bir araya gelindiğini vurgulayan Koçaslan, “Üretim, sanayi, istihdam ve ihracat değerleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olmayı başaran Bursa, gelecek hedeflerine çalışanların mesleki bilgileriyle birlikte firmalarımızın sürekli artan ürün ve hizmet kalitesiyle ulaşacaktır” dedi.

“Ekonomik kalkınma için nitelikli çalışan şart”

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezleri AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akkaya Bursa’da gerçekleştirilen farkındalık toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Ünsal Akkaya konuşmasında, BTSO’nun iştiraki olan BTSO MESYEB’in Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirilmelerini hızlı, nitelikli, güvenilir, kaliteli ve tüm etik kurallara uygun olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren bir kurum olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Ekonomik kalkınma ve büyüme için nitelikli çalışan şart. Toplantılara katılan işverenlerimizi, çalışanının ve üretim kalitesinin niteliğine değer veren, iş güvenliğine duyarlı iş dünyası temsilcileri olarak belgelendirme sürecine teşvik ediyoruz. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı vardır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Bu bakımdan MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor.”



Bursa’da binden fazla kişinin becerileri tespit edildi

Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Bursa’da bugüne kadar yaklaşık bin 170 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı.