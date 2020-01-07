“Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor”

07 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda, BUSİAD’ın 10, 11 ve 12. Sınıflarının katıldığı etkinliğin bu yılki ilk konuğu Makine Mühendisi Nizamettin Aypak oldu.

Aypak, mesleki tecrübelerini ve iş hayatındaki karşılaşacakları püf noktaları gençlere aktarırken, adeta soru bombardımanına tutuldu. Aypak, gençlere, yaptıkları işi sevmelerinin başarının önündeki ilk şart olduğunu ifade etti. Aypak şöyle konuştu: “Bu eğitimi bir amaçla alıyorsunuz. 4 yıl burada boşuna vakit kaybetmiş olmayın. Mutlaka burada öğrendiklerinizle ilgili bir iş yapın. Sanayide olun, AVM’lerde değil.”

Aypak, meslek lisesinde okuyanların bir artısı olduğunu da ifade ederek, “Hepiniz üniversite okuyup mühendis olmayacaksınız elbette. Ama mühendisler teorik bilgi sahibi oluyor. Fabrikalarda uyum sağlamaları size göre daha uzun zaman alıyor. Meslek lisesi mezunu olanlar da çok çabalarlarsa beyaz yakalı olabilir” diye konuştu.