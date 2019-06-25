“Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz”

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ile BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fahrettin Gülener, İskender İskenderoğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda bölge sanayicisi ve insanı katıldı.

Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Varlık, meslek lisesi mezunu öğrencileri sanayiye çekmek için çalışmak gerektiğini söyledi. Varlık, “Meslek liselerinin üzerine düşmeliyiz. SİAD’lar ve meslek liseleri ortak projeler üretmeli, sanayinin gereklerine göre eğitim revizyonları gerçekleştirmeliyiz. Bu anlamda BTSO’nun başlattığı ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’ni oldukça değerli buluyorum. Ancak bizim de iş insanları olarak, meslek lisesi mezunu öğrencileri sanayiye özendirecek hamlelerde bulunmamız gerekiyor” dedi.

“Yeni nesilleri vakit kaybetmeden işe hazırlamalısınız”

Aile şirketleri hakkında değerlendirmelerde de bulunan Varlık, “Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketi, bu şirketlerin yüzde 70’i ne yazık ki ikinci nesle geçemiyor. Bu şirketler aynı zamanda milli sermayelerimiz ve bunların kapanması ülke için de kötü bir durum. Bunun için yeni nesilleri vakit kaybetmeden işe hazırlamalısınız. Çocuklarınızı yetiştirmeli, gerekli zamanlarda gerekli yetkileri ve sorumlulukları vermelisiniz. Ben bunu bir milli mesele olarak görüyorum. Diğer yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de şirketi ailenin kasası olarak görmektir. Bu kurumsallıktan uzak bir durum” ifadelerini kullandı.

Varlık’tan başarı önerileri

Başarıya dair önerilerini iş insanlarıyla paylaşan Varlık şöyle konuştu; “Hedeflerinizi belirleyin. Risk alın. Vazgeçmeyin. İşinizde fark yaratın, sürekli gelişmenin ve iyileştirmenin yollarını arayın. Her zaman güçlü ve pozitif olun ve dış görünümünüze daima özen gösterin.”

Söyleşinin ardından iş insanlarının sorularını da yanıtlayan İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’a, NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez tarafından, adına dikilen ağacın sertifikası verildi.