Meslek sahibi olmayan vatandaşlar çalışma hayatına kazandırılıyor

29 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde verilen pazarlama eğitiminde kursiyerler; kişisel bakım, müşteri özellikleri, satış teknikleri, iş planı hazırlama ve ticari belge almanın inceliklerini öğreniyor. Toplam 184 saatlik eğitimin verildiği kursta, üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, çalışanlardan emeklilere kadar her yaş grubundan öğrenci bulunuyor. Ayrıca iş kurmak isteyenler yönlendirilerek, girişimcilere destek veriliyor.

Kurs eğitmeni Selda Özyeşil amaçlarının üretime ve istihdama katkı sağlamak olduğunun altını çizerek, “Belediyemiz, pazarlama perakende alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kursiyerler yetiştirme, standartları uygun her yaş grubundaki kursiyerlere eğitim verme olanağını sağladı. Mezun olacak arkadaşlarımız pazarlama ve perakende alanında mesleki yeterlilikler kazanıp, satış elemanlığı yapabilecekler. Bunun yanı sıra kurs sonunda aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla iş arayanlar arasında bir adım önde olacaklar. Böylece bilinçli bir satış elemanıyla firma da kalkınacak” diye konuştu.