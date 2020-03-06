Mesleki beceriler kazandırılarak istihdama katılmaları sağlanacak

06 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan 2 milyon 400 bin TL bütçeli “Yıldırım İstihdam Kompleksi” projesiyle, çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan 18-29 yaş arası gençlere ve engelli bireylere; yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırılması ve istihdama katılım sağlamaları hedefleniyor. Öte yandan işsizliğin bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin amaçlandığı ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projesiyle, toplumun çekirdeği olan aile içerisindeki düzensizliklerin azaltılmasına destek olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan dayanışma içinde olan güçlü toplum temellerini sağlamlaştırmak hedefleniyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ortaklığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirakçiliğinde düzenlenecek projeyle Bursa’da iş açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen Endüstriyel Dikim Makinası Operatörlüğü, CNC Torna Eğitimi Düzenlenmesi, CNC Freze Eğitimi Düzenlenmesi, Cad-Cam, Makine Tasarım, Saç-Metal Kalıp Tasarımı, Bebe-Çocuk Modelistliği, Jakarlı ve Armürlü Dokuma Desen Desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonrasında işe yerleştirilmelerine destek olunacak.

‘Gençler bizim geleceğimiz’

Yıldırım’da güzel bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler göreve geldiğiniz ilk günden beri şehrin ve şehir yönetiminin bir bütün olduğunu ifade ediyoruz. Bu kapsamda da paydaşlarımızla ortak hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Biz bu anlamda her işte Yıldırım Belediyesi’nin imzasından ziyade Yıldırımlının kazanmasını ve Yıldırım’ın gelişmesini önemsediğimizi ifade ettik. Bu minvalde de ortak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugünde güzel bir işbirliğinin örneğini görmekteyiz. Hem Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızla, İŞKUR’la, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, hem de Vişne Ticaret Bölgesi’nin değerli derneği BEKSİAD ve Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle bir proje gerçekleştirdik. Yıldırım’da ciddi anlamda bir iş gücü var. Bu iş gücünün hem nitelikli hale gelmesi hem de aktif olarak kullanılması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin bir sosyal yardımdan ziyade kollarına bir altın bilezik takmalarını, meslek edinmelerini önemsiyoruz. Bu düşüncemizi hem Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze hem de İŞKUR’a açarak birlikte bir proje gerçekleştirelim istedik. ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projemiz ile Millet Mahallesi’ndeki hizmet binamızda bir atölye kuracağız ve derslikler oluşturacağız. Bu projeyle nice gençlerimizin koluna altın bilezik takmasına vesile olacağız. Projemiz yaklaşık 2 milyon 400 bin TL’lik bir proje. Bunun 2 milyon TL’sini BEBKA karşılayacak. Kalan kısmını da inşallah belediyemizin kaynaklarıyla destekleyerek Yıldırım’a çok güzel bir hizmet noktası kazandırmış olacağız” diye konuştu.

‘Yıldırım’daki istihdam kapasitesi artacak’

Yıldırım İstihdam Kompleksi projesini hayata geçiren ekibe ve bu ekibe liderlik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bu projenin çıkış noktası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından daha önce Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SODES) Türkiye’mizin tüm illerine yaygınlaştırılması. Geçtiğimiz yılsonunda projeler bakanlığımızdan bizlere iletildi ve her ilden en az 3 proje seçilecek şekilde kendilerine ilettik. Daha sonraki süreçte bakanlığımızda ilgili bürokrat arkadaşlar değerlendirmeleri yapıp Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a konuyu arz ettiler ve programda seçilen projeler belirlendi. Bursa’da 3 tane olan bu projelerden bir tanesi de ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ olacak. Bu konu sosyal gelişim açısından çok önemli. Yıldırım, ilçe profiline, insan kaynağına baktığımız zaman mavi yakanın yoğun olarak yaşadığı bir bölge, hızlı göç alan bölgelerimizden. Bursa’da BUTGEM diye bir yapı var ve Türkiye’ye örnek bir yapı. Şuan da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülüyor. Yıldırım İstihdam Kompleksi projesi, bu projeyle entegre olacak ve Yıldırım’daki bu kapasiteyi daha da geliştirecek. Burada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajanslarıyla 2 milyon TL’lik bir destek sağlayacağız. Tabi belediyemizin de buraya sağlayacağı katkılar var. Yıldırım Belediyemizde 400 bin TL’lik bir katkı sağlayıp toplamda 2 milyon 400 bin TL gibi bir yatırım hayata geçecek. Proje Sayın Başkanımızın hassasiyetleriyle hızlı bir şekilde hayata geçerek Yıldırım’a ve Bursa’mıza çok değerli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.

‘İstihdama katkı sağlayacağız’

BEBKA tarafından finanse edilen Yıldırım Belediyesi’nin proje sahibi olduğu ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projesinde proje ortağı olduklarını ifade eden İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise “Yıldırım’ı iş gücü açısından Bursa’nın en yoğun ilçesi olarak tabir edersek yanlış olmaz. Doğru bir lokasyonda, doğru bir planlamayla İŞKUR olarak biz, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun nitelikte eğitim modüllerinde çeşitli kurslar düzenleyeceğiz, buraya da uygun adayları yönlendireceğiz. Tabi birde dezavantajlı bir kesim var. Buna yönelikte yine İstihdam Kompleksi’nde görevli olan engelli koçları dezavantajlı grup içerisinde yer alan engelli adaylarla görüşerek uygun mesleklere yönlendirecekler. Yıldırım İstihdam Merkezi’nde Ocak ayından bu zamana kadar 7 bin 600 iş arayan vatandaş müracaat etti. Bunların yaklaşık 600’ü engelli. 600 engelliyle ilgilide ciddi şekilde aktif işgücü programlarına yönlendirmeye başladık. Yıldırım İstihdam Kompleksi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Bu noktada projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından projenin sözleşmesi, Yıldırım Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından imzalandı.