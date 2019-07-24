Mesleki eğitim için üniversite sanayi işbirliği

24 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş., Döktaş Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası arasında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi, ihracat bazında 2.5 milyar TL’nin üzerindeki ekonomik katkısı ile tüm iller arasında 22’nci sırada yer alıyor. Hem Orhangazi ilçesinin ihracata daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak hem de 10 binin üzerinde istihdam kapasitesine sahip sanayi kuruluşlarının talepleri göz önüne alınarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ile Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş., Döktaş Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş. ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası arasında, BEBKA'nın da öncelikleri arasında yer alan, işbirliği ve koordinasyon geliştirmesine yönelik “Mesleki Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz” başlıklı proje kapsamında protokol imzalandı.

Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi kurulacak

Proje kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi kurulacak. Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Karpat, bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu, gelişen teknolojiyi kullanabilen ve kendini günün şartlarına göre yenileyebilen nitelikli insan gücünün yetiştirileceğini kaydetti. Orhangazi Asil Çelik MYO’da kurulacak Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde sanal gerçeklik modellemesi için 20+1 bilgisayarlık bilgisayar laboratuvarı ve sanal gerçeklik gözlükleri, prototipleme cihazı olan Endüstriyel 3D yazıcı, kaynak simülatörü ve kaynak makineleri için kaynak laboratuvarı ve PLC eğitimleri için PLC laboratuvarı bulunacak. Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen 3 boyutlu tasarımlar endüstriyel 3D yazıcı ile ürüne dönüştürülerek seri üretim öncesi model tasarlama uygulamalarını geliştirilecek. Alınacak kaynak simülatörü ile birçok kaynak uygulaması yapılacak. Öğrenciler kaynakçılığın getirmiş olduğu iş güvenliği risklerini almadan imalat sanayinde kullanılan metal kaynak yöntemlerini öğrenecek ve uygulayabilecek.