Mesleki Eğitimde patent ve faydalı model iş birliği

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’daki tüm ortaöğretim okullarının öğrenci ve öğretmenlerinde buluşçuluk ve yenilikçilik bilincinin oluşmasına yönelik protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya arasında imzalanan protokol ile patent-marka konusunda yetkin ve bilinçli bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl boyunca devam edecek protokol çerçevesinde Bursa’daki tüm resmi ortaöğretim okullarında öğretmen ve öğrencilere ‘Patent, Faydalı Model ve Marka’ eğitimleri verilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger; “Biz bu projeyi düşündükten 3 ay sonra Bakanlığımız patentle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Bursa olarak bizlerin bu işi öngörmesi ve çalışmalar yapmaya başlaması da ayrı bir mutlu vesilemizdir. Yakın zamanda Türkiye genelinde hayata geçirilecek bu projeye toplamda 200 başvuru yapıldığı bilgisini aldık. Bizim adımıza sevindirici olan başka bir gelişme ise bu başvuruların 50’sinin Bursa’dan yapılmış olmasıdır. Başlayacak eğitim sürecinin ardından bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Patent alanında eğitim başvurusu Türkiye genelinde 50 iken kentimizde ise sadece bu alana 20 başvuru yapıldı. Proje aşamasında sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Toplum için faydalı olduğuna inandığımız projeler için mutlaka bünyemizde bir alan açıyoruz. Bu protokol sadece Bursa için değil, Türkiye için de özel gelişmelere vesile olacaktır” dedi.

“Gençlerin merak duygusu çok fazla”

UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya ise buluşçuluğun en temel ilkesinin merak olduğunu vurguladı. Gençlerde merak duygusunun çok fazla olduğunu, fakat zaman içerisinde bu duygunun baskılandığını kaydeden Erdem Kaya; “Tüm eğitimlerimizde bu konuya mutlaka değiniyoruz. Sorunları görmeye çalışmak ve çözüme yönelik fikirler geliştirmek gerekiyor. İhtiyaç olmadan, buluşlar yapılamaz. Gençlerimizin de bu konuda algıları çok açık. Eğer biz bu algının açılmasına vesile olursak, sonrasında çok faydalı çalışmaların yapılacağına inanıyorum. Protokol ile birlikte vereceğimiz eğitimler sonucunda da gelişmeyi hep birlikte görecek ve çıktılarına göre yeni adımlar atabileceğiz” şeklinde konuştu.

Protokol doğrultusunda ilk eğitimlerin 2019 yılı içerisinde Bursa’daki tüm okul müdürlerinin katılımı ile başlatılmasının planlandığı açıklandı.