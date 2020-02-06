Mesleki Yeterlilik belgesi olmayan emlak alım satımı yapamayacak

06 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ile TOBB MEYBEM A.Ş arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına katılan ve başarılı olanlara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu törende yaptığı konuşmada, Taşınmaz Ticareti'ne dair yönetmeliğin 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yönetmelik gereğince Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların emlak satışı yapamayacaklarını belirten Mustafa Ayanoğlu, şunları kaydetti.

''Ayrıca ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) veya emlak danışmanı (seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 31.08.2020 tarihine kadar sahip olmaları zorunlu hale getirildi. İl Ticaret Müdürlükleri artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere 'Yetki Belgesi' vermeyecek.''

Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticareti yapan, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlarda "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" şartı aranmayacağını anlatan Ayanoğlu, şöyle devam etti.

143 meslekte belge zorunlu

''Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 143 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunuyor. Her iki sınıfta yer almamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gördüğü lüzum üzerine gayrimenkul faaliyeti ile iştigal edenler için de belge zorunluluğu getirildi. Belge zorunluluğuyla Emlakçılık mesleğini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişiler yapabilecek. Belge zorunluluğu, emlakçılık mesleğinin kalitesini artıracak, ehil olmayan kişiler mesleki yeterlilik belgesi olmadan emlak işini artık yapmayacak.''

Mustafa Ayanoğlu, emlak alım satım sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek olan firma ve çalışanlarının mesleki yeterlilik belgelerini 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde ATSO'da gerçekleştirilecek sınava zaman kaybetmeden başvurmalarını istedi.