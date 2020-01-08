Metal iş kolunda ocak ayı hareketli geçecek

08 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türk Metal Sendikası ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında devam eden toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinden sonuç alınamayınca metal işçileri fabrikalarda eyleme başladı. Türkiye genelinde Türk Metal Sendikası üyesi olan fabrikalarda genel merkez tarafından belirlenen program dahilinde alkış ve slogan eylemleri yapılıyor. Eylemler henüz üretimleri etkileyecek boyutta olmasa da toplu iş sözleşmesi Türkiye genelinde 186 işyerinde 130 bin kişiyi ilgilendiriyor. Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi’nde ise kayıtlı 52 bin üye bulunuyor. Tofaş, Oyak Renault, Aka Otomotiv, Bosch, Valeo, Tredin gibi ana ve büyük tedarik sanayi firmaları ile sendikaya bağlı diğer tedarik sanayi firmalarında önceden belirlenmiş gün ve saatlerde alkış eylemleri yapılıyor.

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi 19 Aralık’ta Bursa’da 5 bin işçinin katıldığı bir basın açıklaması düzenlemişti. 3 Ocak’tan itibaren eylem yapma kararının alınmasının ardından 6 Ocak’ta da fabrikalarda 10 dakika bildiri okundu. 10 Ocak’ta 15 dakika, 13 Ocak’ta 20 dakika olarak belirlenen açıklamaların ardından MESS temsilciliklerine siyah çelenk bırakılacak. Çözüm sağlanamazsa 19 Ocak’ta Bursa’da miting düzenlenecek. Öte yandan Türkiye genelinde 41 fabrikada örgütlü olan DİSK’e bağlı Birleşik Metal – İş sendikası da 10 Aralık’ta yaptığı toplantıda eylem kararı almıştı. İşçiler servislerden inerek fabrikalarına yürüyerek ve işyerlerinde bildiri okuyarak tepkilerini dil getiriyor.