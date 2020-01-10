Metal iş kolunda uzlaşma olmadı

10 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Metal iş kolunda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) ile sendikalar arasındaki görüşmelerin bugünkü oturumu sona erdi. Toplantı sonrası fabrikaların işyeri vardiya birleşiminde açıklama yapan sendika temsilcileri, sabah saatlerinde MESS ile yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadığını söyledi. Açıklamada MESS’in 2019 eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere ücretlere ilk 6 ay için daha önce önerdiği yüzde 6,05’lik teklifini yüzde 8’e çıkardığı belirtilirken, ücret zammı dışındaki konulardaki tekliflerinde bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Hafta başından itibaren vardiya giriş çıkışlarında iş durduruyoruz. 10 dakikayla başladığımız eylemi, 15 dakikaya çıkarıyoruz. Eğer hala uzlaşma olmazsa çarklar 20 dakika duracak. Sonra da hep birlikte 19 Ocak’ta Bursa’daki büyük mitingde bulaşacağız” denildi.

7 Ekim 2019’da başlayan görüşme süreci,4 Aralık’ta kesilerek uyuşmazlık zaptı tutulmuştu. Toplu iş sözleşmesi metal sektöründe 200 üye işletmedeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsıyor. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde işverenleri MESS, çalışanları ise Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları temsil ediyor. Sözleşmenin ilk altı ayı için Birleşik Metal-İş yüzde 34, Türk Metal ve Özçelik-İş ise yüzde 26 oranında ücret artışı talep etti.