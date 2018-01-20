Metal işçileri meydana inecek

20 Ocak 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türk Metal Sendikası Bursa 2 No’lu Şube 1. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak 2 Şubat itibariyle greve gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kavlak, “Çok kritik bir sürecin, çok kritik bir aşamasındayız. Yine Bursa’dayız. Eğer biz Bursa’daysak, ya tarihte yeni bir sayfa yazmaya başlıyoruz, ya da yazdığımız tarihe nokta koymaya hazırlanıyoruz. Son derece kritik kararlar aldık. Pazartesi günü 5 dakikalık duruşumuzu ikiye katlayıp 10 dakika duracağız. Yasal süreç sona erdi. Arabulucu raporu, 17 Ocak Çarşamba günü akşam mesai bitimine yakın Genel Merkezimize ulaştı. Biz de 18 Ocak Perşembe günü derhal toplanarak, grev kararını aldık. 18 Ocak itibariyle grev kararımızı aldık. Yasa gereğince 6 iş günü içinde işverenin elinde olacak şekilde de tebligatlarımızı noter aracılığıyla gönderdik. Yasal olarak mümkün görünen en erken tarih olan 2 Şubat itibariyle de grev uygulama kararını aldık” dedi.

MESS’e uzlaşma çağrısında bulundu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na da (MESS) de seslenen Kavlak, “Grev kararımız, bir savaş ilanı değildir. Bu karar, üretim rekorları kıran işçimizin size cevabıdır. Alanlara çıkmayı da, sokaklara dökülmeyi de, greve gitmeyi de biz istemedik. Bizim çözüm aradığımız yer, her zaman için müzakere masası oldu. Ama siz o masayı hiç ciddiye almadınız. Belki ertelenen grevlere, belki OHAL’e güvendiniz. Ama değil OHAL, hangi hal olursa olsun, hakkımızı alana kadar, mücadele edeceğiz. Biz tamam diyene kadar hiçbir işyerinde huzur olmayacak, barış olmayacak” diye konuştu.

Türk Metal’in örgütlü olduğu iş yerlerinin Türkiye’nin en önde gelen kuruluşları olduğuna dikkat çeken Pevrul Kavlak, bu şirketlerin kar rekorları kıran, üretimde, kalitede, verimlilikte dünyayla yarışan kuruluşlar olduğunu söyledi. Pasta büyüdükçe Türk Metal işçisinin payının küçüldüğünü kaydeden Pevrul Kavlak, grev kararının son çareleri olduğunu, MESS ile uzlaşma çağrılarını sürdürdüklerini, çalışma barışının en iyi masada biten sözleşmeyle sağlanacağını söyledi.

Grevin ertelenebileceğini, sözleşmenin Yüksek Hakem’e gidebileceğini ifade eden Kavlak, “Bizi de üç kuruş zamma mahkum edebilirsiniz. Bunların hepsi ihtimal dahilinde… Yüksek Hakem Kurulu ilkelerinden bazılarını geçtiğimiz ay değiştirdi.Örneğin hakemde biten sözleşmelerde kıdem zammının verilmeyeceğini söyledi. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bunların nereden çıktığını, bilmiyoruz. Eğer yangına böyle körükle giderseniz, o zaman işyerlerinde barış olmaz, huzur olmaz. Üretimdeki, karlardaki, verimlilikteki o rekorlar artık kırılmaz. Siz de mutsuz olursunuz biz de... Onun için, gelin, uzattığımız eli havada bırakmayın. Hala vakit varken, bu sözleşmeyi masada bitirelim. Yeniden üretim, kar ve verimlilik rekorları kıralım. Biz uzlaşmaya hazırız” değerlendirmesini yaptı.

"Uzlaşmayı, masa başında sağlamayı düşünüyoruz”

Yazaki, Karsan, TI Otomotiv gibi istihdam yoğun otomotiv yan sanayilerinde örgütlü olan Türk Metal Sendikası Bursa 2 No’lu Şube’nin Olağan Genel Kurulunda söz alan Yazaki Türkiye Genel Müdürü Metin Türk, işçi işveren ilişkilerini yeniden düzenleyerek iş barışının sağlanmasını istediklerini belirtti.

Türk şunları söyledi:

“Uzlaşmayı, masa başında sağlamayı düşünüyoruz. Umarım Salı günü MESS’te yapılacak toplantıda konular gündeme gelir. Yazaki işçisiyle omuz omuza çalışarak iş barışını devam ettirme arzusundayız. Grev kararı alındı. Umarım grev olmaz, dönülür. Anlaşılmazsa, yapacak bir şey yok. Ben anlaşılacağına inanıyorum. Ama çıkacak karar ne olursa olsun Yazaki ailesi olarak biz buna saygı duyuyoruz. İşveren olarak “Yaşa ve yaşat” felsefesinden geliyoruz. Sonuç ne ise boynumuzun borcudur. İş olmazsa biz de olmayız. Hep beraber konunun barışçıl bir şekilde çözüleceğine inanıyorum.”