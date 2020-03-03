Metal şekillendirme sektörü Bursa’da buluşuyor
Otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok sektörün seri üretim yöntemi olan sac metal şekillendirme teknolojilerinin ele alındığı Metal Şekillendirme Teknoloji Günü’nün (meftech) 3’üncüsü 16 Nisan’da Bursa’da gerçekleştirilecek.
Üçüncüsünün bu yıl gerçekleştirileceği Metal Şekillendirme Teknoloji Günü, daha önceki yıllarda olduğu gibi metal şekillendirme sektörünü Bursa’da bir araya getirecek. Meftech'in ev sahipliğini yapan Dr. Eren Billur, bu yıl ilk kez simültane tercüme opsiyonunun sunulacağı meftech 2020 kapsamında ayrıca 17 Nisan günü alanında öncü firmalara fabrika gezileri düzenleneceği bilgisini verdi.
Meftech 2020’nin konuşmacıları; Ebner Fırınları Satış Müdürü Anton Oppermann, Fraunhofer Enstitüsü Sıcak Şekillendirme Teknoloji Müdürü Christian Conrad, TechAdvision firmasından Teknik Danışman Dr. Christian Hezler, Billur Metal Form Teknik Müdürü Dr. Eren Billur, ThyssenKrupp Çelikleri Proje Koordinatörü Janko Banik, BaoSteel Tailored Blanks Şirket Müdürü Mario Padovani, Selmatec Systems Şirket Müdürü Michael Selent, Ford Otosan Ürün Geliştirme Ekip Lideri Ömür Çeteci ve Cadem A.Ş. Metroloji Grup Yöneticisi Volkan Türemiş.