Meteor yağmuru Erciyes’te görsel şölen yaşattı

13 Ağustos 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlik ile çocuklara ve ailelerine meteor yağmurunu izleme imkanı sundu.

Etkinlik kasamında gündüz planetaryumda takımyıldızları ve meteor yağmuru eğitimi alan çocuklar, akşam da aileleriyle birlikte gökyüzünü inceledi. Etkinlik Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirildi. Teleferiklerle Erciyes’in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıkan yüzlerce vatandaş, etkinlikte Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan ve 1992 yılından beri görülen 'Perseid Meteor Yağmuru'nu izledi.

"Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinliğine katılan Erciyes AŞ. Yönetim kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz nezdinde açılan Bilim Merkezimizle ortaklaşa hem halkımızın güzel bir gece yaşaması için hem de çocuklarımızın özellikle gökyüzüne olan ilgilerin burada tezahür edebileceği bir ortam yaratmak istedik. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.