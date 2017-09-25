Mevka ve KTO'dan ortak ikili görüşme programı

25 Eylül 2017

KONYA - Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Ticaret Odası (KTO), Konya sanayisinin ihracat hacmini geliştirmek üzere Traktör Aksesuar ve Yedek Parça sektörüyle alakalı satın alma heyetini Konya tedarikçileriyle buluşturmaya yönelik bir program gerçekleştirecek. Traktör pazarını çok yakından ilgilendiren ikili iş görüşmeleri programı 27-28 Eylül 2017 tarihleri arasında Bayır Diamond Otel'de yapılacak.

Gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmeleri ile ilgili bilgi veren Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş ÜLGER, "Ajansımız ve Konya Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmelerine 8 ayrı ülke ve 16 firmadan oluşan alım heyeti katılım sağlayacak. Program kapsamında, Konya'da traktör ve yedek parça imalatı yapan tedarikçilerimizle yurtdışından gelecek alım heyeti arasında yeni işbirliklerinin oluşması en büyük temennimizdir. Ülkemizin tahıl ambarı olarak nitelenen şehrimiz, tarım alet ve makineleri sanayisinde de ülkemizde söz sahibi konumunda yer almaktadır. Bunda en büyük pay, şartlar ne olursa olsun üretimden ve ihracattan vazgeçmeyen Konya sanayicisinindir. Biçerdöver, gübre dağıtma makinesi, ekim makinesi ve seyyar süt sağım makinesi üretiminde Türkiye 1.'si, traktör, pulluk ve su pompası üretiminde ise Türkiye 2.si olan şehrimiz aynı zamanda Türkiye tarım alet ve makine sektörünün yüzde 65'ine sahiptir. Konya tarım makinaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçıların yüzde 60'tan fazlasının ihracat yapması şehrimizin ihracatına da büyük katkılar sağlamaktadır. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, iki gün sürecek ve sektörü hareketlendirmesini umut ettiğimiz bu önemli programa sektörde faaliyet gösteren tüm Konyalı sanayicilerimizi bekliyoruz" dedi.