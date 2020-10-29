Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman’da mermer sektörünü destekleyecek

29 Ekim 2020

KARAMAN-DÜNYA

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Karaman Mermer İşleme Tesisi Ön Fizibilite Projesi’ne 85 Bin TL’lik destek verecek. Proje kapsamında, Karaman ilinde kurulması öngörülen Mermer işleme tesisine yönelik fizibilite raporunun hazırlanması hedefleniyor.

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili görüşlerini dile getiren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı “Ajans olarak, bir yandan verdiğimiz mali desteklerle bölgemizin kalkınmasını amaçlarken, diğer yandan da belirli periyotlarla yaptığımız saha araştırma, fizibilite ve sektör raporları ile de bölgemizde yer alan illerimizin diğer illere göre gelişimini kıyaslama, sektörel bazda mevcut durumlarını ve potansiyellerini ölçmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz” dedi. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ajansa sunulan ve Karaman’nın mermer sektörü konusunda mevcut durumunun, potansiyelinin ve yatırım imkânlarının ayrıntılı olarak ele alınacağı projede yatırımcılara yol göstermeyi hedeflediklerini ifade eden Bostancı, Karaman’da, hali hazırda büyük bir mermer potansiyeli bulunduğu konu ile ilgili kuruluşların çalışmaları ve raporları ile ortaya konuluyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekiyor ve bu doğrultuda şehirdeki mermer potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik yatırımlar yapılıyor. Bu noktada, yatırımların yapılmadan önce mermer ocağının durumu, nakliye, blok çıkarma maliyeti, blok kalite oranları, jeolojik koşullar, rezerv miktarı gibi faktörlerin değerlendirilerek fayda-maliyet analizinin yapılarak yatırımların yapılması ise büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Bostancı sözlerine şöyle devam etti: “Ajansımız desteği ile hazırlanacak olan fizibilite raporunda işletmenin kurulması yönündeki çalışmalara altyapı oluşturulması planlanıyor. Raporda yatırımın finansal portresinin ortaya koyulması, teşvik kredisi ve yatırım indirimi gibi devletin sağladığı imkânlardan yararlanılıp yararlanılmayacağı, projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyişi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirlerin ortaya konulması gibi yatırımcılarımıza rehberlik edecek konular ayrıntılı olarak ele alınacak. Ayrıca bölgede yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin ürünlerine katma değer sağlanmasına ve ihracat rakamlarının artmasına katkı sağlanması da hedefleniyor. Bölgemizin güncel ekonomik durumuna ışık tutması amacıyla yürüttüğümüz raporlama çalışmaları, önümüzdeki dönemlerde daha farklı alanlarda geliştirilerek devam ettirilecek.”

“İlimizde mermer işlenerek ihraç edilecek”

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan da, “Karaman, tarım, gıda, makine ve mermerle bölgenin önde gelen illerinden. Coğrafi konum olarak da kara, hava ve demiryolu ulaşımı ile ülkemizin her noktasına ulaşım sağlanabiliyor. Mermer sektöründe önemli yer altı rezervine sahip bir il olan Karaman’da mermer hammadde olarak dışarıya çıkarılıyor. Kurulması planlanan tesis ile mermer ürünlerinde daha kaliteli ürünler ve katma değeri yüksek ürünler üretilip ağırlıklı olarak ihracat yapılarak satılması hedefleniyor. Ön fizibilite çalışmasının sonucu sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal yönü olan çalışmaların başlamasına neden olacak. Mermer işleme tesisinin kurulması ile nitelikli firmaların ihracat gelirinin artmasına, istihdamın artmasına ilimizin sosyal-ekonomik gelişimine katkıda bulunarak destek sağlayacak” dedi.