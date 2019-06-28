Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona gelindi

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yoluyla Mevlana ve Ulus mahallelerinde inşa edilen Hümahatun Evleri, hak sahiplerine teslim ediliyor. Yıldırım Belediyesi, inşası tamamlanan Mevlana-Ulus mahalleleri kentsel dönüşüm projesi doğrultusunda, imar planında belirtilen yol ve park alanları düzenleme çalışmasına hızla devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından konutlar, anlaşma sağlanan hak sahiplerine törenle teslim edilecek. Proje doğrultusunda inşası tamamlanan konutlardan 216 dairenin tapuları, daha önceden anlaşma sağlanan 130 hak sahibine 10 Temmuz’da düzenlenecek tören ile teslim edilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyemiz tarafından Mevlana ve Ulus mahallelerimizde inşa edilen Hümahatun Evleri’ni hak sahiplerine teslim ederek, güvenli ve modern bir yaşamın kapılarını kendilerine açıyoruz. İmar planı bulunmayan ve yapı güvenliği olmayan konutlar yerine vatandaşlarımız yüksek standartları ve tapusu bulunan evlerde yaşayacak. İmar planında belirtilen yol ve park alanları düzenleme çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından gerçekleştireceğimiz anahtar ve tapu teslim töreniyle, 130 hak sahibimiz yeni evlerinde, yeni bir yaşama adım atacak” dedi.

Şuyulandırma ve kaçakla mücadele

Yıldırım’da önceliklerinin şuyulandırma problemini ortadan kaldırmak ve kaçak yapılaşma ile kararlı bir mücadele ortaya koymak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yıldırım, şuyulandırma, tapulandırma problemlerinin yoğun olduğu, plansız bölgelerin yer aldığı, ciddi anlamda mülkiyet sorununun yaşandığı bir şehir. Bunları çözüme kavuşturmadan sağlıklı adım atmak mümkün değil. Bizim öncelikli hedefimizden ilki bu dönem bu mülkiyet problemlerini çözmek olacak. Bununla beraber ruhsatsız ve imara aykırı yapılan yapılarla mücadele konusunda da kararlı bir yol izleyeceğiz. Özellikle İmar Barışı’nın hayata geçtiği tarihten sonra yapılan yapıların da ilçemizin gelişimine engel olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.