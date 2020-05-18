“Mevsimlik tarım işçileri virüs tehdidi altında”

18 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde üreticileri ve mevsimlik gezici tarım işçilerini ziyaret eden Kayışoğlu, virüsle mücadele kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkartılması, yaşama alanlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ayni - nakdi yardım yapılması için hazırladığı önergeleri TBMM Başkanlığına sundu. Tarımın ve tarımsal üretimin Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde üreticiler ve tarım işçilerini ziyaret etti.

Yaşanılan süreçten bütün toplumun olduğu gibi üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin de olumsuz etkilendiğini belirten Kayışoğlu, salgın tehdidi yüzünden yeterince işçi bulunamadığı gibi, çalışan mevsimlik işçilerin de yetersiz ve sağlıksız koşullar nedeniyle en kırılgan ve riskli grubu oluşturduğuna dikkat çekerek, konuyu önergelerle Meclis gündemine taşıdı.

Koronavirüs salgınının mevsimlik gezici tarım işçilerinden uzak tutulmasına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, işçilerin yaşam ve çalışma alanlarının temizlik ve hijyen açısından iyileştirilmesi ve alınan önlemlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Meclis Araştırması isteyen Kayışoğlu, Sağlık Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergelerinde de şu ifadelere ve sorulara yer verdi: “Korona virüs (Covid – 19) salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı olumsuz etkilemiş, birçok sektörde üretimin durmasına ya da yavaşlamasına neden olmuştur. Bu sektörlerden en önemlisi ise tarım ve tarımsal üretimdir. Gıdaya erişimin son derece önem kazandığı bu süreçte gerek ekim – biçim, gerekse hasat toplama sürecinde ise mevsimlik gezici tarım işçilerinin büyük katkısı vardır. Geçimlerini sağlamak için özellikle güneyden kuzeye ve batıya doğru hareket eden yüz binlerce mevsimlik gezici işçi, gittikleri illerde genellikle tarla ve bahçelere en yakın kırsal alanlarda, insani koşullardan uzak, sağlık açısından her türlü riske açık bir şekilde konaklamakta ve çalıştırılmaktadır. Mevcut uygulamalara bakıldığında, mevsimlik gezici işçilerin Koronavirüs salgını karşısında en kırılgan yapıların başında geldiği açıktır.”

Sorularının yanıtlarını bekliyor

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun yönelttiği sorular ise şöyle: “Korona virüs (Covid – 19) salgını karşısında en kırılgan yapıların başında gelen ve hem kendileri hem de gittikleri yerlerdeki yaşam açısından iki yönlü risk oluşturan mevsimlik gezici tarım işçilerinin hastalığa kapılmaması için alınan önlemler nelerdir? Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştıkları yerlerde alınan önlemlere ilişkin denetimler hangi sıklıklarla yapılmaktadır? Mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik koruyucu sağlık hizmetleri yürütülmekte midir? Koronavirüs salgını tehdidine karşı bütün mevsimlik gezici tarım işçilerine maske, hijyen ve temizlik maddesi yardımında bulunulmuş mudur? Bakanlığınız verilerine göre Koronavirüs hastalığı tanısı konulanlar arasında mevsimlik gezici tarım işçileri var mıdır? Varsa, tanı konulan işçi veya işçilerin çalıştığı il ve ilçe neresidir? Mevsimlik gezici tarım işçileri ve ailelerinin salgın sürecinden en az şekilde etkilenmelerine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bu doğrultuda ayni ve nakdi yardım yapılması düşünülmekte midir?”