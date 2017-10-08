Meysu, yeni pazarlarla ciroda ihracatın payını artırmak istiyor

08 Ekim 2017

Meyve suyunda iç pazarda öne çıkan markalardan Meysu, 60 ülkeye de ihracat yapıyor. 2018 yılında yeni pazarlara açılmayı ve ihracat yaptığı ülke sayısını 70'e çıkarmayı hedefleyen firma, ciroda yüzde 15 olan ihracatın payını da artırmak istiyor.

Meysu'nun Gülsan Gıda bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve 2000 yılında kurulduğunu belirten Meysu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, "Meyve suyunda yurtiçinde bilinirliği yüksek markalardan biriyiz. Yurtiçinin yanı sıra 60 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Almanya, Fransa, ABD, Çin , Hong Kong, Malezya, Singapur, Cibuti, Moritanya, Sao Tome, Cape Verde, Surinam, Türkmenistan, Rusya, İsveç, Panama, Gana, Kanada, Irak, Etiyopya ve Filipinler gibi ülkelere ihracat yapıyoruz" diye konuştu. 2018 yılında ihracat yaptıları ülke sayısını 70'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Bangladeş gibi ülkelere meyve suyu ihraç etmek istediklerini belirtti. Güldüoğlu, "Bugün itibarıyla ihracatın üretim ve cirodaki payı yüzde 15'i buluyor. Yeni pazarlar ile bu oranı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Konsantre, doğal ve aromalı ürünler başta olmak üzere birçok kategoride meyve suyu ürettiklerini söyleyen Bekir Güldüoğlu, "Meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek, süt ve enerji içeceğinin yanı sıra kola ve gazoz gibi gazlı içecekleri de ürün gamında bulunduruyoruz. Yakın zamanda soğuk kahveyi de portföyümüze ekledik. Tüketiciye yeni tatlar, tasarımlar ve ambalajlarla hizmet veriyoruz" diye konuştu. Yaptıkları Ar- Ge çalışması sonucunda 2016 yılında yeni, kolay tutulur ve açılır 330 mililitre ambalajlı ürünleri pazara sunduklarını aktaran "Bu yıl da uzun süre önce kullanılan şişeleri günümüze uyarlayıp, 200 santilitrelik şişelerde meyve suyu çeşitlerini tüketicilere sunduk" dedi.

2018'de kapasiteyi 210 bin tona çıkarmayı hedefliyor

Halihazırda yıllık 150 bin ton meyve suyu üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Bekir Güldüoğlu, kapasiteyi 2018'de yüzde 40 artırıp, 210 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün itibarıyla 280 kişiyi istihdam ettikleri bilgisini veren Güldüoğlu, yurt genelinde 95 bayi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Güldüoğlu, 24 bin metrekare kapalı, 12 bin metrekare de açık alanda üretim yaptıklarını söyledi.

Gülsan Gıda hakkında da bilgi veren Bekir Güldüoğlu, "1948 yılında akide şekeri ve şekerleme ürünleri ile sektöre adım atan firma, gelinen noktada tarıma dayalı endüstriyel gıda üretimi yapıyor. Son teknolojiyi kullanarak, üretim yapan Gülsan Gıda; 1999 yılında Nevbağ, 2000 yılında da Meysu'yu kurdu. Firma, 2003 yılında da Meybuz'u bünyesine dahil ederek, ürün gamını büyüttü" diye konuştu.