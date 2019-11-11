MGC’nin yeni başkanı R. Kaya Tepe oldu

11 Kasım 2019

DÜNYA / Mersin



353 kişilik hazirun listesinden 312 kişinin 4 aday için oy kullandığı seçimlerde diğer adaylar Fatih Şahin 72 oy, Turgay Demirtaş 65 oy, İbrahim Yalçıner 52 oy aldı. Oylardan 4'ü geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede seçime katılım oranının yüzde 90 olması nedeniyle çok memnun olduklarını kaydeden MGC’nin yeni Başkanı R. Kaya Tepe, “Bu kadar yoğun katılımın olması üyelerimizin cemiyetine sahip çıktığını ve onu benimsediğini gösteriyor. Bu bir yarıştı ve bu yarıştan kazanarak çıktık” dedi.