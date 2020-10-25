Mikrokredi Merkezi'den kadın girişimcilere 6,7 milyon lira kredi

25 Ekim 2020

Mikrokredi Kastamonu şubesinin 2011 yılında 77'nci şube olarak faaliyetlerine başladığını anımsatan Mikrokredi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük çapta verilen sermaye tutarı olduğunu söyledi.

Kastamonu şubesinde 2011'den u yana bin 224 kadına 6 milyon 700 bin liralık mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildiği bilgisini veren Yılmaz, "5 milyon 700 bin liralık kısmı geri temin edildi. Baktığımızda yüzde 100'lük bir geri teminin sağlandığını görmekteyiz." dedi.

Bu sene 1,5 milyon liralık mikrokredi dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Şu anda 414 mikro girişimciyle hala aktif olarak devam etmekteyiz. 414 mikro girişimcimiz aldığı kredi ile aile bütçelerine katkı sağlayarak girişimciliklerini sürdürmektedir." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Kredinin bir insan hakkı olması mikrokredinin temel felsefesidir. Ticari bankalar teminat ve kefalete yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, mikrokredi programı ise insana kredi verilmesini esas alıyor. Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin var anlayışı hakim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA