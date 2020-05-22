Mimarlar Başkan Aktaş’la “dönüşümü” konuştu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nun online toplantısına katıldı. Toplantıda, şehirdeki kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını döneminde toplantılarını online olarak sürdürürken, son toplantılarına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Bursa’daki kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantıda konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kentsel dönüşümün belediye öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini ve bu bağlamda ilgili bölgenin veya bölgelerin, bütünü itibariyle kentsel tasarım yapılmak üzere ilgili disiplinlerle ortak bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.