Mimarlar Başkan Aktaş’la “dönüşümü” konuştu

22 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını döneminde toplantılarını online olarak sürdürürken, son toplantılarına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuk oldu. Bursa’daki kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantıda konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kentsel dönüşümün belediye öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini ve bu bağlamda ilgili bölgenin veya bölgelerin, bütünü itibariyle kentsel tasarım yapılmak üzere ilgili disiplinlerle ortak bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Yarışma önerisi



Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehri ilgilendiren her çalışmada mimari proje yarışması yapılmasının önemine dikkat çeken Şirin Rodoplu Şimşek, “Yarışma sonucu elde edilecek fikir projesi üzerinden uygulama projeleri, mimarlara ihaleyle verilebilir. Akabinde uygulama ayağına geçilir. Bu noktada da etap etap olacak şekilde projeler Bursalı müteahhitlere, yerel firmalarımıza verilebilir. Bunların örnekleri oldu. Daha güzellerini ve örnek olarak gösterilebilecekleri biz de yapabiliriz. Bu noktada Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. Şirin Rodoplu Şimşek’in önerilerine sıcak baktığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konuların detaylarının belediyenin teknik kadrosundan yetkililerin de olacağı bir toplantıda yeniden görüşmede fayda olacağını söyledi.