Mimarlar Bursa’da buluştu

28 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra 26 Şube Başkanı ve temsilcilerinin iştirak ettiği MYK Toplantısında gündeme ilişkin konuların yanı sıra, mimarlık mesleği ile ilgili çeşitli konular görüşülerek değerlendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gündeme geçilmeden önce konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da, “Hem ülke gündemi hem de mesleki konuların yoğunluğu nedeniyle şubelerimizle daha sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bursa’da bu yoğun gündemi değerlendireceğiz. Bize ev sahipliği yaptığı için Bursa Şubemiz ve Yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Genel Merkez Yönetimi tarafından, mesleki denetimler, şube seçimleri, mesleki eğitimler gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca şubeler de faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.