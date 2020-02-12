Mimarlar yeni fatura sistemi hakkında bilgilendirildi

12 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen, Başkan Şirin Rodoplu Şimşek ve çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda konuşan Mali Müşavir Serdar Selçuk, “2020 yılında muhasebe ve ticari alanda yeni düzenlemeler bizleri bekliyor. Geçiş sürecinin yaşandığı bu günlerde karışıklıklar ve hatalar yaşanabiliyor. Hepimiz bu süreci en az hatayla atlatıp, elektronik ortama hazır olmalıyız” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Gelişim seminerlerimizi bu toplantımızla başlatıyoruz. Mimarların en çok sorun yaşadığı, merak ettiği ve kendi içerisinde de sürekli güncellenen mali revizyonlar var. Seminerimizin tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.